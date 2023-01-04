***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2023 14:25
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Kartal Esentepe 1.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında, 12710 Ada 1 Parselde yer alan 78 adet Konut ve 6 adet Ticari Üniteden oluşan toplam 84 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları 30.12.2022 tarihinde alınmıştır. Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 677 adet olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093097
BIST
15:415.585
En Yüksek
|Değişim
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|: 5.647
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5.652
En Düşük
5.554
15:4118,7469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
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|Açılış
|: 18,8400
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|Önceki Kapanış
|: 18,8850
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18,8040
En Düşük
18,6882
15:4119,9002
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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1.124,07
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:41
|EYGYO
|22,90
|14.615.444
|% 9,99
|
|DYOBY
|29,20
|73.214.472
|% 9,94
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|VERUS
|118,30
|31.432.196
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|322.696.370
|% 9,93
|
|SAMAT
|21,00
|42.836.325
|% 9,83
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|ULUSE
|225,00
|55.169.274
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|8.927.009
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|4.726.872
|% -9,93
|
|LIDER
|88,80
|23.315.831
|% -8,83
|
|DIRIT
|5,85
|888.164
|% -7,73
|
|EREGL
|43,10
|8.528.142.638
|% 2,04
|
|KRDMD
|19,76
|6.461.421.866
|% 5,05
|
|EKGYO
|9,41
|5.913.210.210
|% -0,11
|
|ASELS
|66,05
|5.114.232.772
|% -4,41
|
|THYAO
|145,90
|5.047.992.707
|% -1,02
|
|EKGYO
|9,41
|5.913.210.210
|% -0,11
|
|KRDMD
|19,76
|6.461.421.866
|% 5,05
|
|EREGL
|43,10
|8.528.142.638
|% 2,04
|
|YKBNK
|11,82
|2.319.869.387
|% 0,77
|
|ISCTR
|12,79
|2.319.651.387
|% 0,95
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7387
|18,7469
|% 0,13
|
|Euro
|19,8873
|19,9002
|% 0,68
|
|Sterlin
|22,5010
|22,6138
|% 0,72
|
|Frank
|20,1049
|20,2260
|% 0,95
|
|Riyal
|4,9707
|4,9956
|% 0,17
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|16,99
|
|Altın Gr.
|1.120
|1.120
|14,54
|
|Cumhuriyet
|7.525
|7.639
|55,00
|
|Tam
|7.569
|7.625
|50,00
|
|Yarım
|3.665
|3.727
|24,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.864
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,22
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|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|0,22
|
|B. Petrol
|79,69
|79,69
|-2,41
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