***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2023 09:33
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Başakşehir Kayabaşı 9. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 25.01.2023 Çarşamba günü saat 11:00'da yapılacaktır. İhaleye ilişkin döküman ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100678
BIST
17:224.729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
0
En Düşük
0
17:2218,7760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:2220,2428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0526
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,2567
En Düşük
20,1704
17:221.137,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,68
|Açılış
|: 1.137,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,27
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:22
|YYAPI
|2,28
|23.092.378
|% 0,00
|
|KERVN
|0,83
|825.538
|% 0,00
|
|PEGYO
|4,70
|16.013.905
|% 0,00
|
|YGYO
|1,56
|10.374.964
|% 0,00
|
|UMPAS
|4,02
|1.017.243
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,28
|23.092.378
|% 0,00
|
|KERVN
|0,83
|825.538
|% 0,00
|
|PEGYO
|4,70
|16.013.905
|% 0,00
|
|YGYO
|1,56
|10.374.964
|% 0,00
|
|UMPAS
|4,02
|1.017.243
|% 0,00
|
|THYAO
|125,30
|8.781.311.629
|% 0,00
|
|EREGL
|36,84
|6.412.869.808
|% 0,00
|
|ASELS
|52,80
|5.741.815.971
|% 0,00
|
|TUPRS
|473,00
|4.554.514.704
|% 0,00
|
|KOZAL
|518,80
|4.541.863.679
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,08
|3.385.422.887
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,59
|3.612.287.033
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,19
|4.463.411.806
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,55
|593.152.768
|% 0,00
|
|KATMR
|2,09
|423.474.396
|% 0,00
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7714
|18,7760
|% 0,01
|
|Euro
|20,2118
|20,2428
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,7329
|22,8469
|% -0,01
|
|Frank
|20,0576
|20,1784
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9824
|5,0073
|% -0,02
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|7,25
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|4,26
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.685
|7.757
|24,00
|
|Yarım
|3.733
|3.795
|12,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.897
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,26
|0,12
|
|B. Petrol
|82,77
|82,77
|0,10
|