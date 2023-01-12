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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.01.2023 09:33
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz projelerinden İstanbul Başakşehir Kayabaşı 9. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 25.01.2023 Çarşamba günü saat 11:00'da yapılacaktır. İhaleye ilişkin döküman ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100678


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YYAPI 2,28 23.092.378 % 0,00  
KERVN 0,83 825.538 % 0,00  
PEGYO 4,70 16.013.905 % 0,00  
YGYO 1,56 10.374.964 % 0,00  
UMPAS 4,02 1.017.243 % 0,00  
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Euro 20,2118 20,2428 % 0,26  
Sterlin 22,7329 22,8469 % -0,01  
Frank 20,0576 20,1784 % -0,11  
Riyal 4,9824 5,0073 % -0,02  
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17:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.884 1.884 7,25  
Altın Gr. 1.137 1.137 4,26  
Cumhuriyet 7.638 7.753 19,00  
Tam 7.685 7.757 24,00  
Yarım 3.733 3.795 12,00  
Çeyrek 1.867 1.897 6,00  
Gümüş.Ons 23,65 23,68 0,25  
Gümüş Gr. 14,25 14,26 0,12  
B. Petrol 82,77 82,77 0,10  
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