***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2023 14:54
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Başakşehir Kayabaşı 7. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Başakşehir Avrasya Konutları)'nın yüklenicisi ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile 256.000.000 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, 278.299.261,29 TL'ye yükselmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103434
BIST
14:405.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 69,38
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.436
14:4018,8096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0212
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
14:4020,3676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0231
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
14:401.165,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,53
|Açılış
|: 1.165,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler14:38
|SDTTR
|110,20
|330.031.410
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|36.497.468
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|20.548.435
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|3.656.879
|% 9,96
|
|SAMAT
|24,60
|21.578.846
|% 9,92
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ZOREN
|5,84
|532.227.448
|% -5,04
|
|BRKSN
|12,35
|8.190.498
|% -4,93
|
|ELITE
|41,90
|91.842.203
|% -4,60
|
|SANEL
|18,98
|10.167.267
|% -4,58
|
|THYAO
|154,30
|5.525.308.855
|% -0,19
|
|EREGL
|40,98
|4.634.813.137
|% 1,54
|
|AKBNK
|18,41
|3.343.953.246
|% 4,66
|
|KOZAL
|595,80
|3.208.370.112
|% 1,33
|
|YKBNK
|10,07
|3.085.202.635
|% 3,81
|
|EKGYO
|8,69
|2.717.965.541
|% 3,08
|
|YKBNK
|10,07
|3.085.202.635
|% 3,81
|
|SKBNK
|2,96
|672.471.262
|% 3,86
|
|AKBNK
|18,41
|3.343.953.246
|% 4,66
|
|ISCTR
|12,20
|1.861.243.108
|% 4,99
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7998
|18,8059
|% 0,09
|
|Euro
|20,3588
|20,3675
|% 0,11
|
|Sterlin
|23,1775
|23,2937
|% -0,13
|
|Frank
|20,3531
|20,4757
|% -0,43
|
|Riyal
|4,9903
|5,0153
|% 0,06
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-5,67
|
|Altın Gr.
|1.166
|1.166
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|7.868
|7.987
|62,00
|
|Tam
|7.905
|7.956
|-32,00
|
|Yarım
|3.852
|3.893
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.932
|1.947
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,46
|14,48
|0,04
|
|B. Petrol
|86,86
|86,86
|0,70
|
Seans Raporu
14:38
daha fazla
-
14:53LIDER
Yüzde 4.66 oranında artışla 101.00 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 594 adet işlem
-
14:52BJKAS
Yüzde 7.62 oranında artışla 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 503, 326 adet işlem
-
14:51EDATA
Yüzde 6.92 oranında artışla 25.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 354 adet işlem
-
14:50XU100
Endeks 5, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 62, 472.00 milyon TL de
-
14:50SDTTR
Yüzde 9.98 oranında artışla 110.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 000 adet işlem