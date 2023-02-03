***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2023 17:01
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Çekmeköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 14.02.2023 Salı günü saat 11:00'da yapılacaktır.
İhaleye ilişkin döküman ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109440
BIST
18:054.998
En Yüksek
|Değişim
|: 5,16%
|| 245,39
|Açılış
|: 4.755
|
|Önceki Kapanış
|: 4.752
|
4.998
En Düşük
4.727
18:0518,8233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0231
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9900
|
18,8326
En Düşük
18,7810
18:0520,3914
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1508
|Açılış
|: 20,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7600
|
20,5897
En Düşük
20,3480
18:051.129,55
En Yüksek
|Değişim
|: -2,25%
|| -25,99
|Açılış
|: 1.129,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.155,54
|
1.160,97
En Düşük
1.128,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYEN
|31,90
|79.966.234
|% 10,00
|
|ISSEN
|63,80
|44.341.664
|% 10,00
|
|FLAP
|13,09
|26.711.542
|% 10,00
|
|DITAS
|32,12
|9.397.906
|% 10,00
|
|DURDO
|39,82
|3.534.034
|% 10,00
|
|CANTE
|71,55
|450.989.987
|% -10,00
|
|MRSHL
|517,60
|123.927.705
|% -9,98
|
|GUBRF
|206,10
|4.289.281.965
|% -7,83
|
|CASA
|170,00
|1.019.774
|% -3,19
|
|LUKSK
|84,95
|30.962.647
|% -3,08
|
|THYAO
|142,70
|10.693.152.762
|% 6,02
|
|KOZAL
|537,50
|8.024.598.828
|% -2,27
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|SISE
|43,04
|4.808.686.624
|% 7,92
|
|ASELS
|57,45
|4.650.171.669
|% 7,48
|
|EKGYO
|7,27
|3.783.600.196
|% 3,56
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|YKBNK
|9,02
|2.458.933.718
|% 9,47
|
|ISCTR
|10,57
|2.260.300.476
|% 8,19
|
|PETKM
|16,01
|3.285.545.398
|% 5,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8184
|18,8233
|% 0,12
|
|Euro
|20,3831
|20,3914
|% -0,73
|
|Sterlin
|22,6533
|22,7669
|% -1,22
|
|Frank
|20,2635
|20,3855
|% -1,13
|
|Riyal
|4,9993
|5,0244
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-46,65
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|-25,59
|
|Cumhuriyet
|7.729
|7.846
|-150,00
|
|Tam
|7.711
|7.795
|-66,00
|
|Yarım
|3.767
|3.814
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.884
|1.907
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|-1,07
|
|Gümüş Gr.
|13,56
|13,57
|-0,61
|
|B. Petrol
|81,06
|81,06
|-1,11
|