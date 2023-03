***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul Başakşehir Kayabaşı 9. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2.oturumu 01.03.2023 tarihinde saat 14:30'da yapılmıştır.İhalenin 2. oturumuna katılan istekliler ve yazılı nihai teklifleriGelen en yüksek teklifArsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 6.427.500.000 TLArsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 2.571.000.000TLArsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %40BİNBAY YAPI İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. & SOM GROUP İNŞ. LTD. ŞTİ. & İSTANBUL HAS YAPI İNŞ. LTD. ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞI tarafından verilmiştir.Teklifler değerlendirme aşamasındadır.İstekliler ve teklifleri ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119007BIST