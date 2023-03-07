***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarihli ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ile uyumlu olarak oluşturulan mevcut Kâr Dağıtım Politikası'nın, Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 27.02.2023 tarihli kararı uyarınca ekteki şekilde değiştirilmesine ve bu değişikliğin yapılacak ilk Genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına ve Şirket'in internet sitesinde kamuoyuna açıklanmasına karar vermiştir. Bahsi geçen değişiklik ile Kâr Dağıtım Politikası'nda, yıl sonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının % 40'ına kadar (nakit temettü) dağıtılabileceği şeklinde revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121289BIST