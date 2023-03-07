***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.03.2023 19:52
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarihli ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ile uyumlu olarak oluşturulan mevcut Kâr Dağıtım Politikası'nın, Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 27.02.2023 tarihli kararı uyarınca ekteki şekilde değiştirilmesine ve bu değişikliğin yapılacak ilk Genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına ve Şirket'in internet sitesinde kamuoyuna açıklanmasına karar vermiştir. Bahsi geçen değişiklik ile Kâr Dağıtım Politikası'nda, yıl sonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının % 40'ına kadar (nakit temettü) dağıtılabileceği şeklinde revize edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121289
BIST
18:055.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -10,41
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.498
En Düşük
5.377
18:0518,9261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0308
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,9577
En Düşük
18,8123
18:0519,9763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,1962
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3201
En Düşük
19,9389
18:051.104,00
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -17,80
|Açılış
|: 1.104,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.126,08
En Düşük
1.102,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BLCYT
|14,85
|93.555.680
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,40
|8.958.192
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,53
|187.583.899
|% 10,00
|
|SOKE
|15,62
|495.085.254
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,81
|17.650.932
|% 9,99
|
|PCILT
|32,04
|170.592.888
|% -10,00
|
|ULUSE
|218,10
|701.183.287
|% -9,99
|
|UZERB
|211,40
|3.182.590
|% -9,97
|
|NATEN
|152,20
|259.108.438
|% -9,89
|
|ISDMR
|47,70
|1.747.028.633
|% -8,09
|
|EREGL
|44,32
|7.177.620.098
|% -0,18
|
|THYAO
|141,00
|5.855.975.112
|% -0,98
|
|ASTOR
|48,74
|5.764.208.442
|% 9,97
|
|ISCTR
|12,98
|5.167.736.776
|% 0,15
|
|AKBNK
|18,62
|4.691.464.107
|% -0,69
|
|YKBNK
|10,71
|4.605.783.974
|% -0,28
|
|ISCTR
|12,98
|5.167.736.776
|% 0,15
|
|SKBNK
|2,60
|812.066.766
|% 1,56
|
|AKBNK
|18,62
|4.691.464.107
|% -0,69
|
|EKGYO
|8,10
|1.762.490.332
|% -2,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9143
|18,9238
|% 0,15
|
|Euro
|19,9737
|19,9806
|% -0,95
|
|Sterlin
|22,3202
|22,4322
|% -1,43
|
|Frank
|20,0144
|20,1350
|% -0,90
|
|Riyal
|5,0255
|5,0507
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-31,88
|
|Altın Gr.
|1.103
|1.103
|-18,57
|
|Cumhuriyet
|7.554
|7.668
|-47,00
|
|Tam
|7.507
|7.581
|-98,00
|
|Yarım
|3.667
|3.710
|-47,00
|
|Çeyrek
|1.834
|1.855
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,07
|-0,96
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,20
|-0,57
|
|B. Petrol
|83,17
|83,17
|-3,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ANGEN
Yüzde 4.16 oranında artışla 31.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 916, 325 adet işlem
-
17:58FORMT
Yüzde 9.80 oranında artışla 2.24 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 639, 494 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 06 kaybederek (% 0.00 ) 5, 951
-
17:57XU100
Endeks 5, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 87, 290.00 milyon TL de
-
17:57DERIM
Yüzde 9.91 oranında artışla 9.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 017, 207 adet işlem