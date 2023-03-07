***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.03.2023 19:53
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firüzköy Mahallesi, "İstanbul Avcılar Firüzköy 1.Etap 1.Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 811 Ada 7 Parselde yer alan 192 adet Konuttan oluşan, toplam 192 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları 06.03.2023 tarihinde alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121292
BIST
18:055.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -10,41
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.498
En Düşük
5.377
18:0518,9261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0308
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,9577
En Düşük
18,8123
18:0519,9763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,1962
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3201
En Düşük
19,9389
18:051.104,01
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -17,78
|Açılış
|: 1.104,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.126,08
En Düşük
1.102,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BLCYT
|14,85
|93.555.680
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,40
|8.958.192
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,53
|187.583.899
|% 10,00
|
|SOKE
|15,62
|495.085.254
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,81
|17.650.932
|% 9,99
|
|PCILT
|32,04
|170.592.888
|% -10,00
|
|ULUSE
|218,10
|701.183.287
|% -9,99
|
|UZERB
|211,40
|3.182.590
|% -9,97
|
|NATEN
|152,20
|259.108.438
|% -9,89
|
|ISDMR
|47,70
|1.747.028.633
|% -8,09
|
|EREGL
|44,32
|7.177.620.098
|% -0,18
|
|THYAO
|141,00
|5.855.975.112
|% -0,98
|
|ASTOR
|48,74
|5.764.208.442
|% 9,97
|
|ISCTR
|12,98
|5.167.736.776
|% 0,15
|
|AKBNK
|18,62
|4.691.464.107
|% -0,69
|
|YKBNK
|10,71
|4.605.783.974
|% -0,28
|
|ISCTR
|12,98
|5.167.736.776
|% 0,15
|
|SKBNK
|2,60
|812.066.766
|% 1,56
|
|AKBNK
|18,62
|4.691.464.107
|% -0,69
|
|EKGYO
|8,10
|1.762.490.332
|% -2,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9168
|18,9260
|% 0,16
|
|Euro
|19,9672
|19,9732
|% -0,99
|
|Sterlin
|22,3249
|22,4368
|% -1,41
|
|Frank
|20,0180
|20,1386
|% -0,88
|
|Riyal
|5,0261
|5,0513
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-32,65
|
|Altın Gr.
|1.103
|1.103
|-18,70
|
|Cumhuriyet
|7.554
|7.668
|-47,00
|
|Tam
|7.507
|7.581
|-98,00
|
|Yarım
|3.668
|3.710
|-47,00
|
|Çeyrek
|1.834
|1.855
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,07
|-0,97
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|-0,57
|
|B. Petrol
|83,15
|83,15
|-3,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ANGEN
Yüzde 4.16 oranında artışla 31.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 916, 325 adet işlem
-
17:58FORMT
Yüzde 9.80 oranında artışla 2.24 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 639, 494 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 06 kaybederek (% 0.00 ) 5, 951
-
17:57XU100
Endeks 5, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 87, 290.00 milyon TL de
-
17:57DERIM
Yüzde 9.91 oranında artışla 9.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 017, 207 adet işlem