***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2023 10:17
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Şile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (İdealist Koru-İdealist Cadde)'nin Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek Protokol ile 26.996.965,82 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri 51.456.719,82 TL'ye yükselmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121449
BIST
12:475.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,56
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.408
En Düşük
5.350
12:4718,9419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0216
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9476
En Düşük
18,8991
12:4719,9671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 20,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,9873
En Düşük
19,8891
12:471.105,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,47
|Açılış
|: 1.105,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.105,47
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler12:45
|SDTTR
|101,20
|296.674.935
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|189.965.603
|% 9,99
|
|ONCSM
|90,45
|24.609.576
|% 9,97
|
|EYGYO
|19,00
|100.900.177
|% 9,95
|
|OTTO
|102,80
|864.034
|% 9,95
|
|ULUSE
|196,30
|232.848.378
|% -10,00
|
|DOAS
|142,60
|1.544.103.302
|% -9,75
|
|ZEDUR
|58,50
|770.094
|% -7,14
|
|CEOEM
|20,10
|42.286.693
|% -6,94
|
|FLAP
|13,77
|117.500.489
|% -6,01
|
|ASTOR
|51,45
|3.014.933.348
|% 5,56
|
|EREGL
|43,14
|2.240.304.119
|% -2,66
|
|ISCTR
|13,28
|1.650.262.999
|% 2,31
|
|DOAS
|142,60
|1.544.103.302
|% -9,75
|
|THYAO
|140,70
|1.440.165.769
|% -0,21
|
|ISCTR
|13,28
|1.650.262.999
|% 2,31
|
|EKGYO
|8,19
|1.017.550.670
|% 1,11
|
|YKBNK
|10,82
|1.182.757.738
|% 1,03
|
|AKBNK
|18,79
|1.382.543.941
|% 0,91
|
|SKBNK
|2,61
|165.353.058
|% 0,38
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9326
|18,9362
|% 0,08
|
|Euro
|19,9542
|19,9629
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,3520
|22,4641
|% 0,19
|
|Frank
|20,0174
|20,1380
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0297
|5,0550
|% 0,09
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|1,17
|
|Altın Gr.
|1.104
|1.105
|0,87
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-74,00
|
|Tam
|7.524
|7.576
|-7,00
|
|Yarım
|3.676
|3.707
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.854
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,08
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,06
|83,06
|-0,23
|