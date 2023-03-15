***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2023 09:39
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Çekmeköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2.oturumu 14.03.2023 tarihinde saat 14:30'da yapılmıştır.
İhalenin 2. oturumuna katılan istekliler ve yazılı nihai teklifleri
Gelen en yüksek teklif
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 12.010.000.000TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 4.804.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %40
İZKA GAYR. İNŞ. A.Ş.tarafından verilmiştir.
Teklifler değerlendirme aşamasındadır.
İstekliler ve teklifleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124860
BIST
13:205.167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -40,66
|Açılış
|: 5.224
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.146
13:2018,9848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 19,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,3433
En Düşük
18,9643
13:2020,2152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,1505
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,7218
En Düşük
20,2119
13:201.162,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,03
|Açılış
|: 1.162,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler13:19
|GOKNR
|17,71
|56.154.284
|% 10,00
|
|MARKA
|10,70
|17.824.180
|% 9,97
|
|EMKEL
|12,39
|257.820.584
|% 9,94
|
|ONCSM
|127,40
|84.127.008
|% 9,92
|
|VKING
|48,44
|26.074.593
|% 9,79
|
|KATMR
|1,37
|47.324.123
|% -16,97
|
|MMCAS
|4,64
|59.888
|% -9,90
|
|TUCLK
|29,04
|37.734.956
|% -8,16
|
|GLRYH
|10,02
|30.025.108
|% -6,62
|
|PENTA
|26,08
|617.778.298
|% -6,46
|
|ISCTR
|14,30
|2.627.186.327
|% -0,49
|
|TUPRS
|580,80
|2.616.205.015
|% 4,61
|
|EREGL
|39,52
|1.797.788.914
|% -0,30
|
|YKBNK
|11,13
|1.720.633.229
|% 0,00
|
|THYAO
|132,10
|1.548.009.177
|% -0,15
|
|ISCTR
|14,30
|2.627.186.327
|% -0,49
|
|YKBNK
|11,13
|1.720.633.229
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,34
|798.472.200
|% -2,91
|
|AKBNK
|18,65
|1.323.495.857
|% 0,54
|
|KRDMD
|20,16
|1.376.442.030
|% -1,08
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9799
|18,9853
|% 0,06
|
|Euro
|20,2262
|20,2328
|% -0,65
|
|Sterlin
|22,9238
|23,0387
|% -0,35
|
|Frank
|20,5648
|20,6886
|% -0,55
|
|Riyal
|5,0386
|5,0639
|% -0,00
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|3,49
|
|Altın Gr.
|1.161
|1.162
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|7.822
|7.940
|19,00
|
|Tam
|7.858
|7.905
|-9,00
|
|Yarım
|3.839
|3.868
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.919
|1.934
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,32
|13,33
|0,09
|
|B. Petrol
|77,67
|77,67
|0,22
|