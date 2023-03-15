***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2023 09:39
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Bakırköy Şevketiye Florya Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi''nin (Emlak Konut Florya Evleri) geçici kabulü yapılmış olup Geçici Kabul Tutanağı 13.03.2023 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124861
BIST
13:195.166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -41,81
|Açılış
|: 5.224
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.146
13:1918,9833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 19,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,3433
En Düşük
18,9643
13:1920,2511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1146
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,7218
En Düşük
20,2424
13:191.162,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,12
|Açılış
|: 1.161,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler13:19
|GOKNR
|17,71
|56.232.987
|% 10,00
|
|MARKA
|10,70
|17.824.180
|% 9,97
|
|EMKEL
|12,39
|257.833.296
|% 9,94
|
|ONCSM
|127,40
|84.135.671
|% 9,92
|
|VKING
|48,26
|26.121.432
|% 9,38
|
|KATMR
|1,37
|47.420.888
|% -16,97
|
|MMCAS
|4,64
|59.888
|% -9,90
|
|TUCLK
|28,98
|38.043.475
|% -8,35
|
|GLRYH
|10,03
|30.067.693
|% -6,52
|
|PENTA
|26,08
|621.923.588
|% -6,46
|
|ISCTR
|14,29
|2.643.455.928
|% -0,56
|
|TUPRS
|580,40
|2.622.839.611
|% 4,54
|
|EREGL
|39,52
|1.803.593.932
|% -0,30
|
|YKBNK
|11,12
|1.733.239.026
|% -0,09
|
|THYAO
|132,00
|1.554.049.004
|% -0,23
|
|ISCTR
|14,29
|2.643.455.928
|% -0,56
|
|YKBNK
|11,12
|1.733.239.026
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,33
|801.202.816
|% -3,04
|
|AKBNK
|18,66
|1.329.457.918
|% 0,59
|
|KRDMD
|20,16
|1.381.281.114
|% -1,08
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9809
|18,9833
|% 0,05
|
|Euro
|20,2455
|20,2511
|% -0,56
|
|Sterlin
|22,9272
|23,0422
|% -0,33
|
|Frank
|20,5729
|20,6968
|% -0,51
|
|Riyal
|5,0390
|5,0643
|% 0,00
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|0,46
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|-4,54
|
|Cumhuriyet
|7.794
|7.912
|-9,00
|
|Tam
|7.831
|7.878
|-36,00
|
|Yarım
|3.826
|3.855
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.927
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,81
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,25
|0,00
|
|B. Petrol
|78,03
|78,03
|0,58
|