***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.7 numaralı ilkesi çerçevesinde hazırladığı bağımsız yönetim kurulu üye adayları hakkındaki raporu değerlendirilerek, Vedad GÜRGEN ve halihazırda bağımsız yönetim kurulu üyesi İsmail ÇATAKLI ve Burak DEMİRALP'in bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak belirlenmesine ve bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları olarak genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiş, bağımsız üye aday listesine yönelik görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Vedad Gürgen, İsmail Çataklı ve Burak DEMİRALP 'in Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 nolu maddesinde yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri dikkate alınarak, anılan yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127912BIST