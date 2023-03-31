***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2023 12:59
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
*
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Başakşehir Kayabaşı 10. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 18.04.2023 Salı günü saat 11:00'da yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130158
BIST
13:004.834
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -62,56
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.812
13:0019,1936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0260
|Açılış
|: 19,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
13:0020,9212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0172
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8509
13:001.220,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 1.220,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler13:00
|UZERB
|221,40
|1.957.176
|% 9,99
|
|EKSUN
|86,50
|30.346.190
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|39.195.969
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|7.373.892
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|26.084.268
|% 9,94
|
|DGGYO
|42,94
|3.194.435
|% -9,98
|
|ALFAS
|284,20
|783.710.512
|% -9,78
|
|IHAAS
|149,90
|18.720.043
|% -8,88
|
|GOKNR
|20,12
|873.412.405
|% -8,71
|
|EMKEL
|9,20
|32.258.909
|% -8,18
|
|TUPRS
|541,20
|1.272.182.997
|% 0,41
|
|AKFYE
|18,00
|1.265.306.058
|% -5,26
|
|KOZAL
|21,20
|998.901.735
|% 1,24
|
|EREGL
|35,82
|986.592.866
|% -0,28
|
|ASELS
|53,25
|978.009.290
|% 0,57
|
|SKBNK
|2,43
|323.793.017
|% 3,85
|
|AKFYE
|18,00
|1.265.306.058
|% -5,26
|
|ISCTR
|13,16
|754.568.576
|% -2,66
|
|YKBNK
|9,66
|513.395.591
|% -2,52
|
|EKGYO
|6,25
|325.387.020
|% -2,34
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1818
|19,1936
|% 0,14
|
|Euro
|20,8971
|20,9212
|% -0,08
|
|Sterlin
|23,6633
|23,7820
|% -0,06
|
|Frank
|20,8280
|20,9535
|% -0,37
|
|Riyal
|5,0953
|5,1209
|% 0,07
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-2,36
|
|Altın Gr.
|1.221
|1.221
|0,33
|
|Cumhuriyet
|8.215
|8.339
|57,00
|
|Tam
|8.235
|8.316
|-2,00
|
|Yarım
|4.037
|4.069
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.018
|2.035
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,74
|14,75
|0,01
|
|B. Petrol
|78,36
|78,36
|-0,24
|