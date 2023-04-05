***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2023 10:58
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Beşiktaş Akat Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 04.04.2023 tarihinde saat 11:00 da yapılmıştır.
İhaleye ilişkin döküman ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131816
BIST
12:275.009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 24,79
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 4.984
|
5.025
En Düşük
4.978
12:2719,2536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0406
|Açılış
|: 19,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6450
|
19,2675
En Düşük
19,2018
12:2721,1584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0996
|Açılış
|: 21,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4000
|
21,2355
En Düşük
21,0484
12:271.251,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,00
|Açılış
|: 1.251,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.248,78
|
1.255,86
En Düşük
1.247,53
BIST En Aktif Hisseler12:27
|COSMO
|84,90
|972.360
|% 9,97
|
|MARKA
|16,21
|6.984.727
|% 9,97
|
|KUTPO
|48,34
|16.690.783
|% 9,96
|
|EUKYO
|4,64
|3.545.508
|% 9,95
|
|DIRIT
|6,40
|121.094
|% 7,56
|
|DGGYO
|36,00
|16.215.980
|% -10,00
|
|DOGUB
|20,02
|57.811.301
|% -9,82
|
|ONCSM
|143,50
|76.235.427
|% -9,63
|
|EKSUN
|79,50
|2.093.355.320
|% -7,18
|
|ZEDUR
|44,90
|3.483.689
|% -4,79
|
|EKSUN
|79,50
|2.093.355.320
|% -7,18
|
|THYAO
|128,30
|1.863.915.459
|% 0,16
|
|ASTOR
|55,30
|1.576.665.092
|% 3,08
|
|EREGL
|36,18
|1.306.884.545
|% 0,61
|
|AKFYE
|16,24
|1.251.054.903
|% 7,41
|
|AKFYE
|16,24
|1.251.054.903
|% 7,41
|
|EKGYO
|6,60
|482.194.577
|% 0,76
|
|ISCTR
|12,52
|832.888.740
|% 0,81
|
|ADESE
|1,47
|82.293.122
|% 1,38
|
|YKBNK
|9,85
|507.036.909
|% 0,31
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2497
|19,2536
|% 0,21
|
|Euro
|21,1451
|21,1584
|% 0,47
|
|Sterlin
|23,9499
|24,0700
|% -0,02
|
|Frank
|21,1653
|21,2928
|% 0,18
|
|Riyal
|5,1160
|5,1416
|% 0,14
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.023
|2.023
|2,43
|
|Altın Gr.
|1.252
|1.252
|3,63
|
|Cumhuriyet
|8.457
|8.584
|97,00
|
|Tam
|8.494
|8.557
|-25,00
|
|Yarım
|4.148
|4.187
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.074
|2.094
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,38
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|-0,16
|