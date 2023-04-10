***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.04.2023 tarihinde 1. oturumu yapılan İstanbul Beşiktaş Akat Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumu 13.04.2023 Perşembe günü saat:14:30'da yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134410BIST