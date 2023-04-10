***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.04.2023 09:10
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.04.2023 tarihinde 1. oturumu yapılan İstanbul Beşiktaş Akat Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumu 13.04.2023 Perşembe günü saat:14:30'da yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134410
BIST
10:324.996
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 71,21
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.003
En Düşük
4.956
10:3219,2769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0401
|Açılış
|: 19,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6550
|
19,2769
En Düşük
19,2200
10:3221,0420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0491
|Açılış
|: 21,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3900
|
21,0420
En Düşük
20,9377
10:321.236,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -5,45
|Açılış
|: 1.236,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler10:30
|GESAN
|81,75
|569.229.015
|% 9,95
|
|GRNYO
|4,88
|10.979.516
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,05
|47.964.489
|% 8,25
|
|KLKIM
|58,70
|29.753.613
|% 6,34
|
|IHGZT
|1,04
|7.947.555
|% 6,12
|
|ONCSM
|106,00
|62.716.088
|% -8,86
|
|DERHL
|5,35
|11.309.110
|% -6,63
|
|KRGYO
|17,66
|5.498.729
|% -5,05
|
|VANGD
|7,34
|5.433.155
|% -4,18
|
|DGGYO
|32,22
|5.957.713
|% -4,16
|
|KOZAL
|22,52
|1.090.165.913
|% 4,26
|
|ASTOR
|58,45
|648.320.519
|% 3,09
|
|THYAO
|128,80
|640.312.022
|% 1,10
|
|GESAN
|81,75
|569.229.015
|% 9,95
|
|EKGYO
|6,78
|448.309.607
|% 1,35
|
|EKGYO
|6,78
|448.309.607
|% 1,35
|
|KOZAL
|22,52
|1.090.165.913
|% 4,26
|
|IHLGM
|1,05
|47.964.489
|% 8,25
|
|IHLAS
|0,83
|30.837.491
|% 3,75
|
|SKBNK
|2,50
|79.890.124
|% 2,73
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2695
|19,2769
|% 0,21
|
|Euro
|21,0168
|21,0420
|% 0,23
|
|Sterlin
|23,8495
|23,9692
|% 0,15
|
|Frank
|21,1841
|21,3118
|% 0,08
|
|Riyal
|5,1198
|5,1455
|% 0,14
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|-11,88
|
|Altın Gr.
|1.236
|1.236
|-5,99
|
|Cumhuriyet
|8.497
|8.625
|7,00
|
|Tam
|8.504
|8.575
|12,00
|
|Yarım
|4.153
|4.196
|6,00
|
|Çeyrek
|2.077
|2.098
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,79
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|15,34
|15,36
|-0,11
|