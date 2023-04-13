Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.04.2023 23:04
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
*
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü) ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında, Trabzon Büyükşehir Belediye'sine ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Sanayi mahallelerinde bulunan, 18.099 m2 büyüklüğünde arsa için, Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı modeline göre ihale edilmek üzere protokol imzalanmıştır. Söz konusu protokol kapsamında, şirketimiz tarafından Trabzon Ortahisar Sanayi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 25.04.2023 Salı günü saat 11:00'de yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137896


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.136
Değişim :  -0,21% |  -10,56
Açılış :  5.165  
Önceki Kapanış :  5.146  
En Yüksek
5.196 En Düşük
5.132
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ADEL 110,00 34.108.947 % 10,00  
BALAT 16,94 1.561.581 % 10,00  
POLTK 2.208,60 26.706.341 % 10,00  
CRFSA 63,85 115.247.396 % 9,99  
SONME 32,14 27.963.674 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,3296 19,3383 % 0,10  
Euro 21,3546 21,3741 % 0,10  
Sterlin 24,1544 24,2755 % 0,07  
Frank 21,6618 21,7923 % 0,07  
Riyal 5,1420 5,1677 % 0,08  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.040 2.040 25,21  
Altın Gr. 1.269 1.269 0,70  
Cumhuriyet 8.691 8.822 180,00  
Tam 8.709 8.795 4,00  
Yarım 4.253 4.304 2,00  
Çeyrek 2.127 2.152 1,00  
Gümüş.Ons 25,81 25,84 0,32  
Gümüş Gr. 16,05 16,08 0,01  
B. Petrol 86,25 86,25 -0,11  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru