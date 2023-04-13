***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2023 23:04
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü) ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında, Trabzon Büyükşehir Belediye'sine ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Sanayi mahallelerinde bulunan, 18.099 m2 büyüklüğünde arsa için, Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı modeline göre ihale edilmek üzere protokol imzalanmıştır. Söz konusu protokol kapsamında, şirketimiz tarafından Trabzon Ortahisar Sanayi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 25.04.2023 Salı günü saat 11:00'de yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137896
BIST
18:055.136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -10,56
|Açılış
|: 5.165
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|Önceki Kapanış
|: 5.146
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5.196
En Düşük
5.132
18:0519,3383
En Yüksek
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|: 0,10%
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|Açılış
|: 19,6850
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|Önceki Kapanış
|: 19,6850
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19,3640
En Düşük
19,2983
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|Önceki Kapanış
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21,3162
18:051.269,06
En Yüksek
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|: 0,06%
|| 0,74
|Açılış
|: 1.268,98
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|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
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1.269,39
En Düşük
1.266,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|110,00
|34.108.947
|% 10,00
|
|BALAT
|16,94
|1.561.581
|% 10,00
|
|POLTK
|2.208,60
|26.706.341
|% 10,00
|
|CRFSA
|63,85
|115.247.396
|% 9,99
|
|SONME
|32,14
|27.963.674
|% 9,99
|
|MEGAP
|3,59
|93.654.081
|% -40,37
|
|MEGAP
|3,59
|93.654.081
|% -40,37
|
|KZBGY
|20,14
|346.128.850
|% -7,27
|
|ONCSM
|101,20
|98.580.336
|% -6,30
|
|SAFKR
|13,38
|53.570.652
|% -6,24
|
|THYAO
|137,10
|5.228.301.894
|% 2,77
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 2,15
|
|EREGL
|36,30
|3.198.442.070
|% 0,11
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% -1,30
|
|SISE
|44,50
|2.028.333.540
|% 0,23
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 2,15
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% -1,30
|
|EKGYO
|7,00
|1.265.475.313
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,47
|291.689.505
|% -3,52
|
|YKBNK
|10,32
|1.114.574.315
|% -0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3296
|19,3383
|% 0,10
|
|Euro
|21,3546
|21,3741
|% 0,10
|
|Sterlin
|24,1544
|24,2755
|% 0,07
|
|Frank
|21,6618
|21,7923
|% 0,07
|
|Riyal
|5,1420
|5,1677
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.040
|25,21
|
|Altın Gr.
|1.269
|1.269
|0,70
|
|Cumhuriyet
|8.691
|8.822
|180,00
|
|Tam
|8.709
|8.795
|4,00
|
|Yarım
|4.253
|4.304
|2,00
|
|Çeyrek
|2.127
|2.152
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|16,05
|16,08
|0,01
|
|B. Petrol
|86,25
|86,25
|-0,11
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