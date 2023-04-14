***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2023 14:16
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Beşiktaş Akat Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2.oturumu 13.04.2023 tarihinde saat 14:30'da yapılmıştır.
İhalenin 2. oturumuna katılan istekliler ve yazılı nihai teklifleri
Gelen en yüksek teklif
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 7.052.500.000TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 2.821.000.000TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %40
YİĞİT ENERJİ İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş .tarafından verilmiştir.
Teklifler değerlendirme aşamasındadır.
İstekliler ve teklifleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138296
BIST
16:475.125
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -10,82
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.105
16:4719,3667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0479
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
16:4721,3760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0222
|Açılış
|: 22,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4832
En Düşük
21,3162
16:471.261,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -7,30
|Açılış
|: 1.261,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.255,96
BIST En Aktif Hisseler16:47
|ARZUM
|22,00
|20.312.695
|% 10,00
|
|BVSAN
|63,85
|385.029.107
|% 9,99
|
|CVKMD
|127,00
|3.023.235
|% 9,96
|
|GRNYO
|4,97
|35.876.303
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|1.320.756
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|163.007.606
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|91.179.070
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|5.572.982
|% -9,94
|
|HUBVC
|4,94
|65.722.557
|% -7,49
|
|DIRIT
|7,50
|593.219
|% -7,41
|
|KOZAL
|22,82
|2.733.942.037
|% 0,18
|
|THYAO
|135,30
|2.713.171.488
|% -1,31
|
|GESAN
|89,35
|2.310.952.168
|% 5,86
|
|EREGL
|36,00
|1.492.870.187
|% -0,83
|
|KOZAA
|45,32
|1.437.515.241
|% 3,19
|
|KOZAL
|22,82
|2.733.942.037
|% 0,18
|
|EKGYO
|6,93
|816.412.982
|% -1,00
|
|IHLAS
|0,87
|85.877.292
|% -1,14
|
|ISCTR
|12,15
|1.119.421.719
|% 0,25
|
|YKBNK
|10,35
|894.131.395
|% 0,29
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3618
|19,3667
|% 0,25
|
|Euro
|21,3525
|21,3760
|% 0,10
|
|Sterlin
|24,0761
|24,1969
|% -0,25
|
|Frank
|21,6398
|21,7702
|% -0,03
|
|Riyal
|5,1474
|5,1732
|% 0,19
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.020
|2.020
|-20,33
|
|Altın Gr.
|1.261
|1.261
|-7,30
|
|Cumhuriyet
|8.802
|8.935
|113,00
|
|Tam
|8.835
|8.929
|138,00
|
|Yarım
|4.315
|4.369
|67,00
|
|Çeyrek
|2.158
|2.185
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,81
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|16,12
|16,14
|0,07
|
|B. Petrol
|86,75
|86,75
|0,66
|