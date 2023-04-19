***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2023 11:56
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Başakşehir Kayabaşı 10. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 18.04.2023 tarihinde saat 11:00 da yapılmıştır.
İhaleye ilişkin döküman ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140011
BIST
15:065.013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -6,20
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.046
En Düşük
4.975
15:0619,4035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0026
|Açılış
|: 20,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0880
|
19,6400
En Düşük
19,3794
15:0621,2930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0149
|Açılış
|: 22,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9800
|
21,5151
En Düşük
21,1806
15:061.229,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -21,35
|Açılış
|: 1.229,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.252,44
En Düşük
1.228,20
BIST En Aktif Hisseler15:04
|KOPOL
|39,40
|729.214.270
|% 9,99
|
|CVKMD
|168,90
|986.702.433
|% 9,96
|
|VKING
|35,98
|3.406.838
|% 9,76
|
|DZGYO
|3,68
|116.313.001
|% 8,55
|
|IPEKE
|33,46
|335.187.604
|% 8,01
|
|IMASM
|51,45
|260.143.783
|% -9,97
|
|AKMGY
|81,35
|13.172.697
|% -8,22
|
|DIRIT
|7,00
|542.563
|% -5,66
|
|SMART
|8,09
|43.244.902
|% -5,05
|
|KERVN
|0,95
|2.717.950
|% -5,00
|
|KOZAL
|24,30
|3.247.877.497
|% 2,97
|
|THYAO
|134,30
|1.581.343.637
|% -1,40
|
|KOZAA
|48,20
|1.350.959.090
|% 3,61
|
|GSRAY
|9,73
|995.108.395
|% 4,62
|
|CVKMD
|168,90
|986.702.433
|% 9,96
|
|KOZAL
|24,30
|3.247.877.497
|% 2,97
|
|GSRAY
|9,73
|995.108.395
|% 4,62
|
|EKGYO
|6,68
|459.489.717
|% -0,45
|
|YKBNK
|10,19
|470.574.500
|% -0,59
|
|ISCTR
|11,87
|526.293.936
|% -1,17
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3976
|19,4035
|% 0,01
|
|Euro
|21,2629
|21,2930
|% 0,07
|
|Sterlin
|23,9824
|24,1027
|% -0,21
|
|Frank
|21,4842
|21,6137
|% -0,32
|
|Riyal
|5,1580
|5,1839
|% 0,03
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.971
|-34,66
|
|Altın Gr.
|1.229
|1.229
|-21,70
|
|Cumhuriyet
|8.898
|9.033
|67,00
|
|Tam
|8.918
|9.051
|1,00
|
|Yarım
|4.356
|4.431
|0,00
|
|Çeyrek
|2.178
|2.222
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,73
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|15,37
|15,38
|-0,33
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|-1,69
|