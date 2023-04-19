***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2023 17:35
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Başakşehir Hoşdere Vadi Evleri Genel Altyapı, Sanat Yapıları ve Yol İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Best Tasarım İnş. A.Ş. & Sonay Yatırım İnş. Enerji San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ile 18.04.2023 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 420.000.000 TL + KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140112
BIST
18:055.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,52
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.093
En Düşük
4.975
18:0519,4043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0880
|
19,6400
En Düşük
19,3794
18:0521,3162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0381
|Açılış
|: 22,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9800
|
21,5151
En Düşük
21,1806
18:051.240,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -9,90
|Açılış
|: 1.240,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.252,44
En Düşük
1.228,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|24,64
|13.036.693
|% 10,00
|
|HALKB
|12,55
|510.283.739
|% 9,99
|
|KOPOL
|39,40
|766.883.073
|% 9,99
|
|GESAN
|84,80
|1.494.911.773
|% 9,99
|
|MEPET
|4,63
|30.651.560
|% 9,98
|
|KERVN
|0,90
|4.252.595
|% -10,00
|
|IMASM
|51,45
|264.896.075
|% -9,97
|
|AKMGY
|79,80
|18.232.990
|% -9,97
|
|DIRIT
|6,90
|892.510
|% -7,01
|
|BURVA
|35,14
|61.550.104
|% -6,54
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|THYAO
|134,70
|2.707.395.394
|% -1,10
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|KOZAA
|46,00
|2.357.065.853
|% -1,12
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|YKBNK
|10,50
|1.789.264.333
|% 2,44
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|EKGYO
|6,80
|1.007.702.987
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4002
|19,4043
|% 0,02
|
|Euro
|21,2838
|21,3162
|% 0,18
|
|Sterlin
|24,0574
|24,1780
|% 0,11
|
|Frank
|21,5097
|21,6392
|% -0,21
|
|Riyal
|5,1575
|5,1834
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.991
|-14,19
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|-8,37
|
|Cumhuriyet
|8.924
|9.059
|93,00
|
|Tam
|8.963
|9.150
|100,00
|
|Yarım
|4.377
|4.480
|49,00
|
|Çeyrek
|2.189
|2.247
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,72
|15,74
|0,03
|
|B. Petrol
|83,42
|83,42
|-1,35
|