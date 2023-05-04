***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.05.2023 23:14
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Başakşehir Kayabaşı 10. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2.oturumu 03.05.2023 tarihinde saat 14:30'da yapılmıştır.
İhalenin 2. oturumuna katılan istekliler ve yazılı nihai teklifleri
Gelen en yüksek teklif
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 3.755.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 1.502.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %40
İSRA GROUP İNŞ. A.Ş. & KIRLANGIÇ PROJE ELEK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞI.tarafından verilmiştir.
Teklifler değerlendirme aşamasındadır.
İstekliler ve teklifleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147049
BIST
18:054.484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,62
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.578
En Düşük
4.448
18:0519,5115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0426
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
19,5115
En Düşük
19,3665
18:0522,3700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0700
|Açılış
|: 22,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3000
|
22,4500
En Düşük
22,2400
18:051.284,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,20
|Açılış
|: 1.284,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.285,56
En Düşük
1.276,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|POLTK
|2.330,90
|50.590.034
|% 10,00
|
|KGYO
|42,24
|13.253.347
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|269.500
|% 10,00
|
|SELVA
|8,59
|36.684.391
|% 9,99
|
|ORMA
|52,00
|686.570
|% 9,98
|
|PAMEL
|162,00
|47.227.685
|% -10,00
|
|SAMAT
|21,10
|53.497.870
|% -9,98
|
|KUYAS
|27,44
|113.764.354
|% -9,97
|
|IHAAS
|156,10
|14.890.998
|% -7,91
|
|ULAS
|14,98
|7.945.843
|% -6,84
|
|THYAO
|127,70
|4.269.640.637
|% -1,16
|
|EUPWR
|77,75
|3.927.230.138
|% -0,89
|
|KOZAL
|16,70
|3.476.210.239
|% 2,08
|
|EREGL
|30,92
|2.331.342.784
|% -1,21
|
|TUPRS
|66,75
|2.193.850.186
|% -3,26
|
|KOZAL
|16,70
|3.476.210.239
|% 2,08
|
|EKGYO
|5,48
|867.490.129
|% -0,90
|
|ISCTR
|10,65
|1.248.179.149
|% 0,47
|
|YKBNK
|9,34
|860.070.896
|% -0,64
|
|EREGL
|30,92
|2.331.342.784
|% -1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4723
|19,5115
|% 0,22
|
|Euro
|22,3500
|22,3700
|% 0,31
|
|Sterlin
|24,4327
|24,5553
|% 0,01
|
|Frank
|21,8961
|22,0280
|% -0,08
|
|Riyal
|5,1806
|5,2066
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.050
|2.050
|11,29
|
|Altın Gr.
|1.284
|1.285
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|9.192
|9.331
|104,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.516
|4.629
|0,00
|
|Çeyrek
|2.258
|2.308
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,07
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|16,31
|16,33
|0,01
|
|B. Petrol
|72,53
|72,53
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SAMAT
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 21.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 333, 321 adet işlem
-
17:58EGSER
Yüzde -78.78 oranında düşüşle 4.88 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 812, 019 adet işlem
-
17:57KRGYO
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 18.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 549, 644 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 4, 451 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 79 altında . İşlem hacmi 37, 354.00 milyon TL de
-
17:56EGSER
Yüzde -78.83 oranında düşüşle 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 776, 916 adet işlem