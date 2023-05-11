***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy İkmal İnşaatı İşi'nde (KÖY 2. Etap), Park Düzenleme İşleri, 1789 Ada 2 Parsel ve 1789 Ada 4 Parsel Konut İnşaatları ve Ada Dışı İmar Yolları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri'nin (Projedeki Son Kısım) kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 10.05.2023 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150570BIST