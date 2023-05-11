***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul, Avcılar, Firüzköy Mahallesi, "İstanbul Avcılar Firüzköy 1.Etap 1.Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 811 Ada 8 Parselde yer alan 311 adet konuttan oluşan bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 09.05.2023 tarihinde alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150572BIST