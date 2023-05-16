***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.05.2023 16:24
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Başakşehir Kayabaşı 7. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin (Başakşehir Avrasya Konutları) geçici kabulü yapılmış olup Geçici Kabul Tutanağı 12.05.2023 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151694
BIST
16:514.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 32,95
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.573
En Düşük
4.406
16:5119,7287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0744
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
16:5121,4572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0938
|Açılış
|: 22,0500
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|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
16:511.273,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,84
|Açılış
|: 1.273,84
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|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler16:49
|SDTTR
|96,25
|169.980.079
|% 10,00
|
|AVHOL
|30,88
|8.723.044
|% 9,97
|
|PCILT
|20,74
|8.867.777
|% 9,97
|
|EUPWR
|76,70
|908.714.458
|% 9,96
|
|PSGYO
|5,30
|120.024.744
|% 9,96
|
|DAGHL
|14,20
|107.715.528
|% -9,96
|
|AEFES
|61,90
|546.686.712
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,35
|5.523.582.676
|% -9,78
|
|AKBNK
|15,80
|5.287.782.733
|% -9,04
|
|YKBNK
|9,53
|6.612.392.853
|% -8,98
|
|KCHOL
|79,40
|8.338.368.687
|% -8,94
|
|YKBNK
|9,53
|6.612.392.853
|% -8,98
|
|ISCTR
|11,35
|5.523.582.676
|% -9,78
|
|AKBNK
|15,80
|5.287.782.733
|% -9,04
|
|THYAO
|132,80
|4.949.490.017
|% 6,75
|
|YKBNK
|9,53
|6.612.392.853
|% -8,98
|
|ISCTR
|11,35
|5.523.582.676
|% -9,78
|
|AKBNK
|15,80
|5.287.782.733
|% -9,04
|
|EKGYO
|6,22
|1.306.676.211
|% 4,89
|
|GARAN
|27,64
|3.184.907.309
|% -7,25
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7048
|19,7287
|% 0,38
|
|Euro
|21,4361
|21,4572
|% 0,44
|
|Sterlin
|24,5918
|24,7152
|% 0,15
|
|Frank
|21,9328
|22,0649
|% 0,31
|
|Riyal
|5,2402
|5,2665
|% 0,26
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|-8,82
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.273
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-137,00
|
|Tam
|9.031
|9.280
|-125,43
|
|Yarım
|4.457
|4.599
|-72,00
|
|Çeyrek
|2.222
|2.293
|-43,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,23
|15,25
|0,01
|
|B. Petrol
|75,77
|75,77
|0,54
|