***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.05.2023 11:50
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Avcılar Ispartakule 5. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Ebruli Ispartakule) kapsamında, 633/2 Ada/Parsel (A1, B, C1, C2 Bloklar, Sosyal Tesis, Kapalı Otopark, Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri, Ada Dışı İmar Yolu ve Kamusal Park Alanı (Projedeki Son Kısım) kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 15.05.2023 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152247
BIST
15:264.533
En Yüksek
|Değişim
|: -2,76%
|| -128,44
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.511
15:2619,7961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0392
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,7973
En Düşük
19,6437
15:2621,3563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0881
|Açılış
|: 21,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
15:261.256,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,58
|Açılış
|: 1.256,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.251,99
BIST En Aktif Hisseler15:26
|DOBUR
|35,32
|9.184.680
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|14.566.977
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|14.566.977
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|14.566.977
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|14.566.977
|% 9,94
|
|SAMAT
|26,30
|98.792.238
|% -9,99
|
|ALFAS
|318,80
|783.829.954
|% -9,99
|
|AKYHO
|1,88
|20.907.452
|% -9,18
|
|ASTOR
|47,72
|1.762.707.035
|% -8,05
|
|GOKNR
|11,63
|176.983.721
|% -7,55
|
|THYAO
|132,90
|4.083.264.320
|% -3,06
|
|KCHOL
|78,40
|2.047.467.619
|% -3,33
|
|ISCTR
|10,85
|2.025.346.387
|% -2,95
|
|AKBNK
|15,11
|1.807.883.760
|% -3,02
|
|ASTOR
|47,72
|1.762.707.035
|% -8,05
|
|EKGYO
|6,11
|1.590.449.236
|% -4,68
|
|ISCTR
|10,85
|2.025.346.387
|% -2,95
|
|YKBNK
|9,09
|1.426.510.853
|% -2,88
|
|AKBNK
|15,11
|1.807.883.760
|% -3,02
|
|DOHOL
|8,44
|595.196.027
|% 3,18
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7895
|19,7961
|% 0,20
|
|Euro
|21,3498
|21,3563
|% -0,41
|
|Sterlin
|24,5462
|24,6693
|% -0,18
|
|Frank
|21,8945
|22,0264
|% -0,01
|
|Riyal
|5,2615
|5,2879
|% 0,20
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.974
|-8,06
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|-2,55
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|6,00
|
|Tam
|9.015
|9.250
|-2,33
|
|Yarım
|4.457
|4.570
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.222
|2.278
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,98
|15,00
|-0,10
|
|B. Petrol
|76,67
|76,67
|-0,29
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -147, 88 kaybederek (% -2.87 ) 4, 998
-
15:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ISCTR, YKBNK
-
15:41XU100
Endeks 4, 529 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 85 altında . İşlem hacmi 38, 584.00 milyon TL de
-
15:41ANGEN
Yüzde -50.89 oranında düşüşle 9.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 250, 279 adet işlem
-
15:40BVSAN
Yüzde -6.05 oranında düşüşle 42.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 199, 300 adet işlem