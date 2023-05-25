***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.05.2023 18:34
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Zekeriyaköy Mahallesi, "İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi"(Batı Yakası Köy) kapsamında, 1791 Ada 4 Parselde yer alan 95 adet konut ve 117 adet ticari üniteden oluşan toplam 212 adet bağımsız bölüm için Yapı Ruhsatları alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153950
BIST
18:054.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 3,07
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.404
18:0519,9346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0449
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9352
En Düşük
19,8779
18:0521,4017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0227
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
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21,5288
En Düşük
21,3598
18:051.246,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,21
|Açılış
|: 1.246,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.242,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|179,30
|478.768.471
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|38.517.352
|% 10,00
|
|ALFAS
|323,90
|1.120.784.223
|% 9,98
|
|LINK
|38,38
|24.336.114
|% 9,97
|
|PAMEL
|171,00
|72.447.737
|% 9,97
|
|RODRG
|44,02
|88.970.155
|% -9,98
|
|SAMAT
|21,12
|60.397.180
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|899.448
|% -9,96
|
|AVHOL
|25,02
|254.912.820
|% -9,94
|
|BURVA
|35,20
|133.717.310
|% -8,24
|
|THYAO
|134,10
|3.772.753.760
|% 0,98
|
|SASA
|48,62
|2.232.974.094
|% -4,01
|
|CWENE
|141,90
|2.022.993.895
|% 6,53
|
|EUPWR
|79,45
|2.017.784.489
|% 2,71
|
|ISCTR
|10,42
|1.754.564.717
|% 2,06
|
|EKGYO
|6,46
|1.514.286.384
|% 4,70
|
|ISCTR
|10,42
|1.754.564.717
|% 2,06
|
|YKBNK
|9,02
|1.342.046.696
|% 3,56
|
|AKBNK
|14,30
|1.522.538.360
|% 2,51
|
|ODAS
|5,71
|394.705.307
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9310
|19,9351
|% 0,23
|
|Euro
|21,3865
|21,4811
|% 0,48
|
|Sterlin
|24,4851
|24,6079
|% -0,15
|
|Frank
|21,9062
|22,0381
|% 0,08
|
|Riyal
|5,2984
|5,3250
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-10,41
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|-5,58
|
|Cumhuriyet
|9.164
|9.303
|-261,00
|
|Tam
|9.132
|9.382
|-233,64
|
|Yarım
|4.467
|4.589
|-129,00
|
|Çeyrek
|2.240
|2.294
|-58,00
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,88
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,64
|-0,12
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|-2,95
|