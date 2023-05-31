***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2023 18:23
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde uygulanmaya başlanan Entegre Yönetim Sistemi kapsamında, Türk Standardları Enstitüsü Tetkik Heyeti tarafından gerçekleştirilen gözetim ve belgelendirme tetkiki neticesinde, Türk Standardları Enstitüsü tarafından, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi' nin geçerliliğinin devamına, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi'nin, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi'nin ve TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'nin Şirketimize verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155104
BIST
18:054.887
En Düşük
|Değişim
|: -1,30%
|| -64,44
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.868
En Yüksek
4.982
18:0520,7248
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,2293
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
21,0001
En Düşük
20,4442
18:0522,1543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1335
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
22,5298
En Düşük
22,0192
18:051.312,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 24,56
|Açılış
|: 1.312,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|33,88
|180.883.405
|% 10,00
|
|COSMO
|75,90
|11.354.395
|% 10,00
|
|GRTRK
|19,26
|197.220.239
|% 9,99
|
|KONKA
|36,34
|59.653.199
|% 9,99
|
|KOPOL
|44,12
|703.063.773
|% 9,97
|
|MARKA
|13,90
|8.150.571
|% -9,97
|
|VKFYO
|8,44
|87.447.406
|% -9,93
|
|ISKUR
|693.000,00
|2.073.600
|% -9,65
|
|KRGYO
|16,45
|28.279.235
|% -8,91
|
|GSRAY
|8,03
|562.554.242
|% -8,75
|
|THYAO
|143,80
|8.365.843.650
|% -2,18
|
|YKBNK
|10,20
|5.223.631.809
|% -0,68
|
|AKBNK
|15,80
|4.834.146.018
|% -3,48
|
|TOASO
|214,50
|4.811.225.287
|% 3,62
|
|GARAN
|26,78
|3.721.047.547
|% -3,11
|
|YKBNK
|10,20
|5.223.631.809
|% -0,68
|
|ISCTR
|11,15
|3.642.530.793
|% -3,88
|
|EKGYO
|7,11
|2.180.969.892
|% -3,92
|
|AKBNK
|15,80
|4.834.146.018
|% -3,48
|
|KOZAL
|23,02
|3.473.102.153
|% 7,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,7205
|20,7248
|% 1,12
|
|Euro
|22,1423
|22,1543
|% 0,61
|
|Sterlin
|25,6076
|25,7360
|% 1,26
|
|Frank
|22,5994
|22,7356
|% 0,58
|
|Riyal
|5,5081
|5,5357
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|9,40
|
|Altın Gr.
|1.313
|1.313
|24,81
|
|Cumhuriyet
|9.087
|9.224
|104,00
|
|Tam
|9.033
|9.281
|104,47
|
|Yarım
|4.432
|4.582
|26,00
|
|Çeyrek
|2.223
|2.298
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,56
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|15,70
|15,71
|0,45
|
|B. Petrol
|73,25
|73,25
|-0,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLSYN
Yüzde -5.24 oranında düşüşle 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 259, 126 adet işlem
-
17:58KLSYN
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 224, 718 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TCELL, EKGYO
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -71, 61 kaybederek (% -1.61 ) 4, 376
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEREL, COSMO, CVKMD, KOPOL, AVHOL, GRTRK, KONKA, YESIL