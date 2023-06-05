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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.06.2023 10:13
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firüzköy Mahallesi, "İstanbul Avcılar Firüzköy 2.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 809 Ada 3 Parselde yer alan 231 adet Konut ve 29 adet dükkandan oluşan, toplam 260 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları 29.05.2023 tarihinde alınmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155951


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Altın Gr. 1.326 1.326 12,62  
Cumhuriyet 8.959 9.095 -1,00  
Tam 8.892 9.123 -20,05  
Yarım 4.371 4.469 -97,00  
Çeyrek 2.192 2.241 -49,00  
Gümüş.Ons 23,43 23,46 -0,18  
Gümüş Gr. 16,01 16,02 0,08  
B. Petrol 77,51 77,51 1,38  
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