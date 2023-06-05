***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firüzköy Mahallesi, "İstanbul Avcılar Firüzköy 2.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 809 Ada 3 Parselde yer alan 231 adet Konut ve 29 adet dükkandan oluşan, toplam 260 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları 29.05.2023 tarihinde alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155951BIST