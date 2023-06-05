***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.06.2023 10:13
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firüzköy Mahallesi, "İstanbul Avcılar Firüzköy 2.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 809 Ada 3 Parselde yer alan 231 adet Konut ve 29 adet dükkandan oluşan, toplam 260 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları 29.05.2023 tarihinde alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155951
BIST
14:155.303
En Düşük
|Değişim
|: 3,68%
|| 188,35
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.305
14:1521,2170
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2603
|Açılış
|: 21,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
14:1522,8010
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,3438
|Açılış
|: 22,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
14:151.324,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 11,62
|Açılış
|: 1.324,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.336,37
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler14:15
|SASA
|63,80
|2.962.571.434
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|67.126.864
|% 10,00
|
|GEREL
|22,90
|93.076.783
|% 9,99
|
|OSMEN
|78,20
|22.567.992
|% 9,99
|
|EKIZ
|15,42
|989.517
|% 9,99
|
|IMASM
|24,22
|366.435.209
|% -9,96
|
|ISSEN
|18,35
|26.022.429
|% -9,96
|
|ATSYH
|65,65
|2.045.561
|% -6,15
|
|PEKGY
|7,12
|51.411.593
|% -6,07
|
|GMTAS
|12,38
|45.833.088
|% -4,25
|
|THYAO
|158,00
|6.535.575.857
|% 5,26
|
|AKBNK
|17,99
|3.130.823.364
|% 2,51
|
|SASA
|63,80
|2.962.571.434
|% 10,00
|
|KCHOL
|90,40
|2.831.172.644
|% 5,98
|
|YKBNK
|11,80
|2.375.303.550
|% 2,16
|
|YKBNK
|11,80
|2.375.303.550
|% 2,16
|
|AKBNK
|17,99
|3.130.823.364
|% 2,51
|
|EKGYO
|7,38
|1.089.007.009
|% 1,10
|
|ISCTR
|12,46
|1.682.740.045
|% 1,63
|
|SKBNK
|2,49
|191.802.891
|% 0,40
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2126
|21,2170
|% 1,24
|
|Euro
|22,7644
|22,8010
|% 1,53
|
|Sterlin
|26,2069
|26,3383
|% 0,78
|
|Frank
|23,2018
|23,3415
|% 1,01
|
|Riyal
|5,6420
|5,6703
|% 1,28
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|-7,97
|
|Altın Gr.
|1.326
|1.326
|12,62
|
|Cumhuriyet
|8.959
|9.095
|-1,00
|
|Tam
|8.892
|9.123
|-20,05
|
|Yarım
|4.371
|4.469
|-97,00
|
|Çeyrek
|2.192
|2.241
|-49,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|16,01
|16,02
|0,08
|
|B. Petrol
|77,51
|77,51
|1,38
|
Seans Raporu
14:15
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14:29TMSN
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