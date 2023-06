***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Açıklamalar

İstanbul Başakşehir Kayabaşı 9. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici BİNBAY Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. & SOM GROUP İnş. Ltd. Şti. & İSTANBUL HAS Yapı İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile 19.06.2023 tarihinde imzalanmıştır.

Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidir

Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 6.427.500.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı : %40
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) :2.571.000.000 TL