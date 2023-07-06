***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul Kartal Esentepe 2.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Batıyakası) kapsamında, 12711 Ada 1 Parselde yer alan 1031 adet Konut ve 117 adet Ticari Üniteden oluşan toplam 1148 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166533BIST