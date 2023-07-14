***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2023 11:13
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. İsmail Çataklı ve Sn. Burak Demiralp 11.07.2023 tarihi itibarı ile Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden ve görev aldığı tüm komitelerden istifa etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171998
BIST
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11:266.415
En Düşük
|Değişim
|: 0,73%
|| 46,69
|Açılış
|: 6.416
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|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
11:2626,1993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1791
|Açılış
|: 26,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
11:2629,4427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2143
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
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29,4473
En Düşük
29,0484
11:261.648,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,70
|Açılış
|: 1.648,36
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|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
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1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler11:26
|HATEK
|11,11
|36.171.279
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|17.219.834
|% 10,00
|
|YBTAS
|70.014,40
|700.144
|% 10,00
|
|MAALT
|538,50
|16.875.989
|% 9,99
|
|OTTO
|222,60
|2.168.792
|% 9,98
|
|VANGD
|14,40
|2.572.661
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|53.894.333
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|1.656.546
|% -9,99
|
|GRNYO
|10,24
|20.859.301
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,35
|186.565
|% -9,93
|
|THYAO
|213,80
|4.368.550.633
|% 2,05
|
|ASELS
|71,15
|3.214.303.955
|% 4,63
|
|AKBNK
|24,74
|1.959.753.154
|% 1,23
|
|ASTOR
|83,60
|1.769.869.020
|% 0,42
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|YKBNK
|13,98
|1.661.594.908
|% -2,03
|
|YKBNK
|13,98
|1.661.594.908
|% -2,03
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|ISCTR
|14,76
|1.640.019.653
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,88
|264.106.617
|% -1,37
|
|AKBNK
|24,74
|1.959.753.154
|% 1,23
|
|EKGYO
|8,36
|597.075.075
|% 0,48
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1940
|26,1993
|% 0,69
|
|Euro
|29,4285
|29,4427
|% 0,73
|
|Sterlin
|34,2557
|34,4275
|% 0,44
|
|Frank
|30,4283
|30,6116
|% 0,75
|
|Riyal
|6,9620
|6,9969
|% 0,60
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-3,87
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|6,92
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.625
|10.820
|37,00
|
|Yarım
|5.313
|5.435
|18,00
|
|Çeyrek
|2.665
|2.717
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,81
|-0,08
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|Gümüş Gr.
|20,87
|20,89
|0,05
|
|B. Petrol
|81,36
|81,36
|0,00
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