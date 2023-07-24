***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.07.2023 10:24
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Münhal bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevine seçim yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde çalışmalar tamamlanmış ve Kurul'un olumsuz görüş verilmemesine ilişkin kararı doğrultusunda Sn. Refik Tuzcuoğlu ve Sn. Hakkı Alp, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak görev yapmaya başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174446
BIST
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10:226.747
En Düşük
|Değişim
|: 0,88%
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|Açılış
|: 6.730
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|: 6.688
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|Açılış
|: 27,1000
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|Önceki Kapanış
|: 27,0700
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27,0146
En Düşük
26,8677
10:2229,8779
En Yüksek
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|: 1.702,30
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|Önceki Kapanış
|: 1.701,33
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1.704,69
En Düşük
1.694,42
BIST En Aktif Hisseler10:22
|ASTOR
|106,70
|1.559.098.559
|% 10,00
|
|ZEDUR
|55,00
|15.022.880
|% 10,00
|
|OYAYO
|33,88
|10.653.105
|% 10,00
|
|EDIP
|22,94
|37.783.663
|% 9,97
|
|TRILC
|12,24
|55.187.603
|% 9,97
|
|UZERB
|202,50
|424.440
|% -10,00
|
|EUYO
|13,30
|127.627
|% -9,95
|
|VKING
|34,80
|7.036.187
|% -6,35
|
|GRNYO
|8,47
|5.712.113
|% -6,31
|
|AYCES
|179,10
|5.603.724
|% -4,33
|
|ASTOR
|106,70
|1.559.098.559
|% 10,00
|
|THYAO
|224,40
|1.278.276.716
|% 0,36
|
|TUPRS
|93,20
|786.901.502
|% 1,97
|
|EUPWR
|189,50
|764.791.294
|% 8,35
|
|ODAS
|10,68
|543.983.714
|% 3,19
|
|ZOREN
|4,16
|471.403.305
|% 4,26
|
|ODAS
|10,68
|543.983.714
|% 3,19
|
|EKGYO
|8,35
|379.146.247
|% 0,85
|
|AKFGY
|5,28
|145.358.758
|% 1,93
|
|CEMAS
|2,03
|49.871.048
|% 2,53
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9481
|26,9538
|% -0,05
|
|Euro
|29,8607
|29,8779
|% -0,28
|
|Sterlin
|34,5896
|34,7631
|% 0,09
|
|Frank
|31,0156
|31,2024
|% -0,03
|
|Riyal
|7,1641
|7,2000
|% -0,06
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|2,97
|
|Altın Gr.
|1.701
|1.702
|0,35
|
|Cumhuriyet
|11.407
|11.580
|28,00
|
|Tam
|11.128
|11.254
|-55,00
|
|Yarım
|5.564
|5.653
|-27,00
|
|Çeyrek
|2.782
|2.827
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|21,35
|21,37
|0,02
|
|B. Petrol
|80,35
|80,35
|-0,53
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