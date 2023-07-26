***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.07.2023 17:59
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
İstanbul Başakşehir Kayabaşı 10. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici İSRA Group İnş. A.Ş. & KIRLANGIÇ Proje Elek. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile 24.07.2023 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidir
Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidir
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 3.755.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı : %40
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) :1.502.000.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175466
BIST