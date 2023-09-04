***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.09.2023 09:22
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Başakşehir Ayazma 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici FUZUL GYO A.Ş. ile 29.08.2023 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidir
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 4.125.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı : %40
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) : 1.650.000.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191160
BIST
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12:578.198
En Düşük
|Değişim
|: 1,76%
|| 142,01
|Açılış
|: 8.141
|
|Önceki Kapanış
|: 8.056
|
8.126
En Yüksek
8.211
12:5726,7748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0831
|Açılış
|: 26,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7400
|
26,7867
En Düşük
26,5050
12:5728,9278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1221
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9549
En Düşük
28,2072
12:571.671,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 6,20
|Açılış
|: 1.671,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.665,01
|
1.674,44
En Düşük
1.653,59
BIST En Aktif Hisseler12:56
|BRSAN
|919,60
|1.602.525.243
|% 10,00
|
|ANELE
|9,02
|73.552.731
|% 10,00
|
|OFSYM
|93,50
|160.951.647
|% 10,00
|
|KZGYO
|30,36
|3.275.328
|% 10,00
|
|CLEBI
|985,60
|93.224.748
|% 10,00
|
|KENT
|465,00
|2.015.133
|% -8,82
|
|RNPOL
|27,30
|63.197.372
|% -5,14
|
|CUSAN
|23,78
|92.078.282
|% -4,88
|
|COSMO
|127,00
|16.945.288
|% -4,01
|
|OZSUB
|32,10
|34.914.349
|% -4,01
|
|ASTOR
|147,50
|5.082.237.106
|% 4,02
|
|ISCTR
|22,68
|5.040.583.559
|% 6,18
|
|THYAO
|254,30
|3.478.539.733
|% 0,12
|
|IZENR
|63,40
|3.340.877.394
|% 6,73
|
|KOZAL
|30,04
|3.120.424.496
|% 4,60
|
|ISCTR
|22,68
|5.040.583.559
|% 6,18
|
|EKGYO
|8,95
|1.659.979.784
|% 1,24
|
|YKBNK
|16,90
|3.080.485.498
|% 4,97
|
|ZOREN
|4,95
|834.208.685
|% 2,48
|
|SKBNK
|4,39
|560.065.308
|% 2,81
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6847
|26,8560
|% 0,62
|
|Euro
|28,9202
|28,9266
|% 0,42
|
|Sterlin
|33,7147
|33,8837
|% 0,65
|
|Frank
|30,1639
|30,3456
|% 0,50
|
|Riyal
|7,1171
|7,1528
|% 0,31
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|1,86
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|5,98
|
|Cumhuriyet
|11.263
|11.433
|1,00
|
|Tam
|11.015
|11.103
|9,00
|
|Yarım
|5.525
|5.573
|5,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.786
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,74
|20,76
|-0,01
|
|B. Petrol
|88,60
|88,60
|0,05
|