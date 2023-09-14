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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.09.2023 17:31
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz projelerinden İstanbul Esenyurt Hoşdere 6. Etap 2. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin (Semt Bahçekent 2) kesin kabulü yapılmış olup Kesin Kabul Tutanağı 14.09.2023 tarihinde onaylanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195118


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Tam 11.005 11.117 12,00  
Yarım 5.519 5.582 6,00  
Çeyrek 2.751 2.791 3,00  
Gümüş.Ons 22,67 22,70 -0,15  
Gümüş Gr. 19,62 19,64 -0,15  
B. Petrol 93,71 93,71 1,83  
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