***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2023 17:31
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Esenyurt Hoşdere 6. Etap 2. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin (Semt Bahçekent 2) kesin kabulü yapılmış olup Kesin Kabul Tutanağı 14.09.2023 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195118
BIST
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18:058.119
En Düşük
|Değişim
|: 1,31%
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|Açılış
|: 8.036
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|Önceki Kapanış
|: 8.014
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7.797
En Yüksek
8.119
18:0526,9437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0080
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
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27,3445
En Düşük
26,8173
18:0528,7542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
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|Açılış
|: 28,7300
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|Önceki Kapanış
|: 28,9500
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29,3961
En Düşük
28,7076
18:051.654,53
En Yüksek
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|Açılış
|: 1.654,53
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|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
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1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ELITE
|39,60
|44.204.450
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|30.469.847
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.329,80
|684.642.531
|% 10,00
|
|ISATR
|665.500,00
|665.500
|% 10,00
|
|ISBTR
|181.243,80
|1.268.707
|% 10,00
|
|USAK
|9,09
|76.440.873
|% -10,00
|
|BALAT
|20,36
|3.654.665
|% -9,99
|
|AYCES
|433,70
|297.631.422
|% -9,98
|
|TDGYO
|12,01
|26.207.339
|% -9,97
|
|KZGYO
|35,60
|1.143.239.769
|% -9,96
|
|SASA
|49,50
|8.282.694.075
|% -0,40
|
|SISE
|56,60
|8.077.504.169
|% 2,44
|
|THYAO
|238,50
|7.849.781.075
|% 2,93
|
|ISCTR
|21,62
|6.139.423.484
|% 0,37
|
|KOZAL
|31,22
|6.111.881.619
|% 2,70
|
|YKBNK
|16,14
|4.697.145.820
|% -1,22
|
|ISCTR
|21,62
|6.139.423.484
|% 0,37
|
|ZOREN
|4,81
|1.331.441.150
|% 0,00
|
|KATMR
|2,01
|546.416.657
|% -3,37
|
|EKGYO
|8,61
|1.964.048.436
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9364
|26,9437
|% 0,03
|
|Euro
|28,7362
|28,7542
|% -0,57
|
|Sterlin
|33,3496
|33,5168
|% -0,59
|
|Frank
|29,9499
|30,1303
|% -0,24
|
|Riyal
|7,1606
|7,1965
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|1,61
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|1,85
|
|Cumhuriyet
|11.217
|11.387
|-65,00
|
|Tam
|11.005
|11.117
|12,00
|
|Yarım
|5.519
|5.582
|6,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.791
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,62
|19,64
|-0,15
|
|B. Petrol
|93,71
|93,71
|1,83
|