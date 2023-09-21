***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2023 08:41
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden "İstanbul Beşiktaş Akat Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" nin Yer Teslimi, Yüklenici "YİĞİT Enerji İnş. San. ve Tic. A.Ş. & KUBBA İnş. ve Gayr. Geliştirme Ltd. Şti. & DBH Global İnş. Taah. A.Ş. İş Ortaklığı (Beşiktaş Akat Ortak Girişimi Adi Ortaklığı)" ye 18.09.2023 Pazartesi günü yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196543
BIST
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11:317.691
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -28,79
|Açılış
|: 7.715
|
|Önceki Kapanış
|: 7.720
|
7.664
En Yüksek
7.736
11:3127,0460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0512
|Açılış
|: 26,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9500
|
27,1216
En Düşük
26,5783
11:3128,8382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0728
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,0925
En Düşük
28,3298
11:311.675,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.675,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.673,86
|
1.683,40
En Düşük
1.649,60
BIST En Aktif Hisseler11:31
|ISBTR
|291.894,60
|875.684
|% 10,00
|
|KUVVA
|55,00
|864.765
|% 10,00
|
|TARKM
|230,20
|23.395.917
|% 9,99
|
|MERCN
|39,50
|59.005.258
|% 9,97
|
|QNBFB
|242,80
|3.268.574
|% 9,96
|
|ORMA
|114,30
|243.916
|% -10,00
|
|SRVGY
|243,50
|6.253.811
|% -9,98
|
|KLNMA
|28,72
|352.710
|% -9,97
|
|INGRM
|401,30
|163.579.298
|% -8,36
|
|KENT
|459,00
|257.040
|% -8,29
|
|AKBNK
|30,46
|1.825.036.327
|% 2,91
|
|YKBNK
|16,73
|1.671.550.337
|% 1,33
|
|ISCTR
|22,72
|1.535.418.953
|% 0,98
|
|THYAO
|219,30
|1.413.396.147
|% -1,79
|
|YEOTK
|202,20
|1.290.763.305
|% 5,31
|
|ADESE
|2,28
|295.784.590
|% 7,04
|
|YKBNK
|16,73
|1.671.550.337
|% 1,33
|
|CEMAS
|5,09
|467.057.333
|% 9,94
|
|IEYHO
|4,25
|340.561.080
|% 5,99
|
|ISCTR
|22,72
|1.535.418.953
|% 0,98
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0345
|27,0460
|% 0,19
|
|Euro
|28,8157
|28,8382
|% 0,25
|
|Sterlin
|33,1800
|33,3464
|% -0,06
|
|Frank
|29,7553
|29,9345
|% -0,47
|
|Riyal
|7,1891
|7,2251
|% 0,28
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-3,82
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.674
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|11.322
|11.493
|-8,00
|
|Tam
|11.001
|11.120
|-30,00
|
|Yarım
|5.517
|5.583
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.791
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,15
|20,18
|0,01
|
|B. Petrol
|92,64
|92,64
|-0,89
|
Seans Raporu
11:31
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11:46
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11:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 56 kaybederek (% -0.44 ) 6, 719
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11:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLKIM, QNBFB, GIPTA, SANKO, ISBTR, KUVVA, DZGYO, CEMAS, ADGYO, MERCN
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11:46
DZGYO, GLBMD, FORMT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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