***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2023 09:12
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
*
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy 3. Etap Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre düzenleme İşi'nin (Köy 3. Etap) geçici kabulü yapılmış olup Geçici Kabul Tutanağı 26.09.2023 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197723
BIST
'
12:518.272
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 58,12
|Açılış
|: 8.236
|
|Önceki Kapanış
|: 8.214
|
8.227
En Yüksek
8.288
12:5127,4150
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,5111
|Açılış
|: 27,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3000
|
27,4314
En Düşük
26,9046
12:5128,9957
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 0,5742
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,0080
En Düşük
28,4258
12:511.654,78
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 33,41
|Açılış
|: 1.654,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.621,38
|
1.655,76
En Düşük
1.621,36
BIST En Aktif Hisseler12:51
|SUMAS
|292,60
|116.162
|% 10,00
|
|TMPOL
|58,35
|46.325.026
|% 9,99
|
|SMART
|18,39
|84.601.426
|% 9,99
|
|HATSN
|36,36
|22.151.857
|% 9,98
|
|TARKM
|370,50
|183.460.485
|% 9,97
|
|ADGYO
|29,52
|387.713.047
|% -10,00
|
|YEOTK
|257,40
|868.914.950
|% -10,00
|
|ISBTR
|384.626,50
|1.538.506
|% -10,00
|
|MIATK
|576,50
|24.477.037
|% -9,99
|
|ATSYH
|78,60
|198.072
|% -9,97
|
|THYAO
|241,70
|14.851.484.120
|% 4,90
|
|ISCTR
|26,04
|2.562.272.120
|% 2,12
|
|YKBNK
|17,24
|2.321.999.670
|% 1,59
|
|TUPRS
|164,10
|2.252.827.279
|% 0,24
|
|GUBRF
|369,40
|2.189.278.015
|% -3,68
|
|YKBNK
|17,24
|2.321.999.670
|% 1,59
|
|ZOREN
|5,21
|578.921.094
|% 0,58
|
|EKGYO
|8,09
|853.501.283
|% 0,62
|
|KATMR
|2,46
|250.385.092
|% 1,23
|
|ISCTR
|26,04
|2.562.272.120
|% 2,12
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4126
|27,4186
|% 1,91
|
|Euro
|28,9695
|28,9936
|% 2,01
|
|Sterlin
|33,3609
|33,5282
|% 2,54
|
|Frank
|29,7751
|29,9545
|% 2,42
|
|Riyal
|7,2930
|7,3296
|% 2,04
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|1,14
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|31,63
|
|Cumhuriyet
|11.243
|11.413
|-27,00
|
|Tam
|11.006
|11.091
|-12,00
|
|Yarım
|5.520
|5.568
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.784
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,86
|19,88
|0,38
|
|B. Petrol
|94,12
|94,12
|-0,24
|