***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2023 09:13
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Sarıyer İstinye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Nidapark İstinye)'nin Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek Protokol ile 3.849.800.471,19 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri 4.078.287.280,94 TL'ye yükselmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197728
BIST
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12:518.272
En Düşük
|Değişim
|: 0,70%
|| 57,78
|Açılış
|: 8.236
|
|Önceki Kapanış
|: 8.214
|
8.227
En Yüksek
8.288
12:5127,4191
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,5152
|Açılış
|: 27,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3000
|
27,4314
En Düşük
26,9046
12:5129,0046
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 0,5831
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,0080
En Düşük
28,4258
12:511.654,78
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 33,41
|Açılış
|: 1.654,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.621,38
|
1.655,76
En Düşük
1.621,36
BIST En Aktif Hisseler12:51
|SUMAS
|292,60
|116.162
|% 10,00
|
|TMPOL
|58,35
|46.325.026
|% 9,99
|
|SMART
|18,39
|84.601.426
|% 9,99
|
|HATSN
|36,36
|22.151.857
|% 9,98
|
|TARKM
|370,50
|183.460.485
|% 9,97
|
|ADGYO
|29,52
|387.713.047
|% -10,00
|
|YEOTK
|257,40
|868.914.950
|% -10,00
|
|MIATK
|576,50
|24.477.037
|% -9,99
|
|SAYAS
|117,90
|807.159.656
|% -9,93
|
|SMRTG
|85,05
|1.736.703.794
|% -7,05
|
|PGSUS
|828,80
|1.914.409.565
|% 3,43
|
|SMRTG
|85,05
|1.736.703.794
|% -7,05
|
|ASTOR
|135,00
|1.705.481.484
|% -1,68
|
|GESAN
|108,90
|1.637.709.788
|% -3,97
|
|EUPWR
|236,70
|1.187.444.618
|% -4,86
|
|AKFYE
|16,90
|1.065.749.640
|% 2,92
|
|REEDR
|16,45
|1.030.996.163
|% 9,96
|
|IHLGM
|1,57
|68.010.459
|% 5,37
|
|PSGYO
|6,23
|200.692.524
|% -1,74
|
|CANTE
|21,30
|662.172.260
|% -4,14
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4133
|27,4191
|% 1,91
|
|Euro
|28,9742
|29,0046
|% 2,05
|
|Sterlin
|33,3617
|33,5290
|% 2,54
|
|Frank
|29,7746
|29,9540
|% 2,41
|
|Riyal
|7,2931
|7,3297
|% 2,04
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|1,80
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|31,39
|
|Cumhuriyet
|11.243
|11.413
|-27,00
|
|Tam
|11.007
|11.091
|-12,00
|
|Yarım
|5.520
|5.569
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.784
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,64
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,87
|19,90
|0,40
|
|B. Petrol
|93,92
|93,92
|-0,44
|