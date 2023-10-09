***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.10.2023 11:15
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Ankara İli, Çankaya İlçesi, Yenişehir ve Namık Kemal Mahalleleri üzerinde muhtelif taşınmazların yer aldığı Saraçoğlu Mahallesi Koruma, Yenileme ve Yaşatma projesi kapsamında, revizyona gidilmiş olup, 119 adet olan konut sayısı değişmeyecek ve 285 adet olan ticari ünite sayısı 238 adet olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatları alınmıştır.
Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 357 adet olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202080
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