***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2023 15:40
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Fatih Yedikule Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Cer İstanbul) kapsamında, 2384 Ada 7 Parsel A1, A2, A3, B, C ve Mescit Bloklar, Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 11.10.2023 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205949
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|BMSTL
|53,90
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|HKTM
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|34.364.239
|% 9,97
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|TDGYO
|8,98
|19.172.186
|% 7,67
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|QNBFL
|1.046,60
|20.265.823
|% 7,12
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|ADGYO
|36,52
|664.896.556
|% 6,47
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|SNKRN
|31,60
|4.016.957
|% -9,97
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|IHAAS
|16,29
|315.180.117
|% -9,95
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|CASA
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|% -9,95
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|OTTO
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|1.722.776
|% -9,49
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|SMART
|22,00
|19.609.025
|% -8,94
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|ASTOR
|121,40
|1.998.545.424
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|KONTR
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|ENJSA
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|EUPWR
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|QUAGR
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|846.951.070
|% 2,27
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|IHLGM
|1,44
|52.193.151
|% -2,04
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|FORMT
|3,48
|97.130.792
|% -3,06
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|HDFGS
|2,20
|58.581.526
|% -4,76
|
|IHAAS
|16,29
|315.180.117
|% -9,95
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|17:09
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|% 0,33
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|Euro
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|29,2520
|% -0,06
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|Sterlin
|33,7287
|33,8979
|% 0,21
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|Frank
|30,5944
|30,7787
|% 0,63
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|Riyal
|7,3890
|7,4261
|% 0,25
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|17:09
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
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|1.913
|44,26
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|Altın Gr.
|1.708
|1.708
|41,87
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|Cumhuriyet
|11.767
|11.945
|159,00
|
|Tam
|11.526
|11.610
|183,00
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|Yarım
|5.781
|5.827
|92,00
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|Çeyrek
|2.881
|2.914
|46,00
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|Gümüş.Ons
|22,56
|22,60
|0,77
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|Gümüş Gr.
|20,10
|20,14
|0,66
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|B. Petrol
|88,81
|88,81
|2,81
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