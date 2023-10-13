***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi, "İstanbul Avcılar Firuzköy 1.Etap 2.Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Gölyaka İstanbul)" kapsamında, 807 Ada 38 Parselde yer alan 205 adet Konut ve 15 adet Dükkandan, 807 Ada 39 Parselde 195 adet Konut ve 14 adet Dükkandan oluşan, toplam 429 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205950BIST