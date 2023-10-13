***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2023 15:40
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi, "İstanbul Avcılar Firuzköy 1.Etap 2.Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Gölyaka İstanbul)" kapsamında, 807 Ada 38 Parselde yer alan 205 adet Konut ve 15 adet Dükkandan, 807 Ada 39 Parselde 195 adet Konut ve 14 adet Dükkandan oluşan, toplam 429 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205950
BIST
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17:118.196
En Düşük
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En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
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1.717,29
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1.663,40
BIST En Aktif Hisseler17:11
|POLTK
|10.997,00
|132.866.906
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|239.222.403
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|51.961.891
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|45.146.369
|% 10,00
|
|VERUS
|235,90
|30.488.823
|% 9,98
|
|SNKRN
|31,60
|4.016.957
|% -9,97
|
|CASA
|147,50
|20.386.270
|% -9,95
|
|IHAAS
|16,33
|323.555.017
|% -9,73
|
|OTTO
|353,00
|1.722.776
|% -9,49
|
|TURGG
|320,40
|55.904.719
|% -8,51
|
|KOZAL
|27,54
|2.125.645.063
|% -1,29
|
|ODAS
|13,61
|2.072.743.630
|% 0,59
|
|EKGYO
|7,75
|2.046.521.900
|% -2,27
|
|ASTOR
|121,60
|2.012.690.869
|% -1,62
|
|GESAN
|105,40
|1.798.069.428
|% -4,01
|
|ODAS
|13,61
|2.072.743.630
|% 0,59
|
|QUAGR
|6,71
|896.118.086
|% 1,67
|
|ADESE
|2,19
|152.374.139
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,44
|52.336.697
|% -2,04
|
|FORMT
|3,48
|102.701.012
|% -3,06
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8039
|27,8119
|% 0,31
|
|Euro
|29,2500
|29,2702
|% 0,00
|
|Sterlin
|33,7122
|33,8812
|% 0,16
|
|Frank
|30,6105
|30,7949
|% 0,68
|
|Riyal
|7,3902
|7,4272
|% 0,26
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.912
|1.912
|42,85
|
|Altın Gr.
|1.708
|1.708
|41,87
|
|Cumhuriyet
|11.767
|11.945
|159,00
|
|Tam
|11.527
|11.610
|183,00
|
|Yarım
|5.781
|5.827
|92,00
|
|Çeyrek
|2.882
|2.914
|46,00
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,54
|0,71
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|Gümüş Gr.
|20,12
|20,13
|0,65
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|B. Petrol
|88,69
|88,69
|2,69
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