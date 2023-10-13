***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2023 15:40
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Şile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (İdealist Cadde) kapsamında, 70 Ada 82 Parselde A, B, C Bloklar, D Blok (Sosyal Tesis), Otoparklar ve Bu Bloklara Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin (Projedeki Son Kısım) kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 11.10.2023 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205951
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|BMSTL
|53,90
|51.961.891
|% 10,00
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|HKTM
|73,90
|34.364.239
|% 9,97
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|TDGYO
|8,98
|19.172.186
|% 7,67
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|QNBFL
|1.046,60
|20.265.823
|% 7,12
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|ADGYO
|36,52
|664.896.556
|% 6,47
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|SNKRN
|31,60
|4.016.957
|% -9,97
|
|IHAAS
|16,29
|315.180.117
|% -9,95
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|CASA
|147,50
|20.386.270
|% -9,95
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|OTTO
|353,00
|1.722.776
|% -9,49
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|SMART
|22,00
|19.609.025
|% -8,94
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|ASTOR
|121,40
|1.998.545.424
|% -1,78
|
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|105,20
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|KONTR
|297,60
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|ENJSA
|54,65
|953.547.653
|% 5,60
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|EUPWR
|215,30
|862.600.078
|% -3,15
|
|QUAGR
|6,75
|846.951.070
|% 2,27
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|IHLGM
|1,44
|52.193.151
|% -2,04
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|FORMT
|3,48
|97.130.792
|% -3,06
|
|HDFGS
|2,20
|58.581.526
|% -4,76
|
|IHAAS
|16,29
|315.180.117
|% -9,95
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|17:09
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|27,7948
|27,8185
|% 0,33
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|Euro
|29,2388
|29,2520
|% -0,06
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|Sterlin
|33,7287
|33,8979
|% 0,21
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|Frank
|30,5944
|30,7787
|% 0,63
|
|Riyal
|7,3890
|7,4261
|% 0,25
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|17:09
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
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|1.913
|44,26
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|Altın Gr.
|1.708
|1.708
|41,87
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|Cumhuriyet
|11.767
|11.945
|159,00
|
|Tam
|11.526
|11.610
|183,00
|
|Yarım
|5.781
|5.827
|92,00
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|Çeyrek
|2.881
|2.914
|46,00
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|Gümüş.Ons
|22,56
|22,60
|0,77
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|Gümüş Gr.
|20,10
|20,14
|0,66
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|B. Petrol
|88,81
|88,81
|2,81
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