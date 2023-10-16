***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Sarıyer Zekeriyaköy 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında 1791 ada 4 parsel , KDV Dahil 4.000.000.000 TL toplam bedel ile 10.10.2023 tarihinde Yüklenici YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Söz konusu satışın Emlak Konut payı tutarı KDV dahil 1.400.000.000 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206800BIST