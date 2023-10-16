***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.10.2023 15:42
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında 1791 ada 4 parsel , KDV Dahil 4.000.000.000 TL toplam bedel ile 10.10.2023 tarihinde Yüklenici YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Söz konusu satışın Emlak Konut payı tutarı KDV dahil 1.400.000.000 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206800
BIST
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16:117.985
En Düşük
|Değişim
|: -1,58%
|| -128,20
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.961
En Yüksek
8.252
16:1127,8822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1180
|Açılış
|: 27,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,9638
En Düşük
27,4171
16:1129,4304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,2249
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4363
En Düşük
29,0127
16:111.719,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -6,13
|Açılış
|: 1.719,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.725,74
|
1.728,78
En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler16:11
|FMIZP
|316,80
|224.333.391
|% 10,00
|
|MAALT
|991,40
|9.788.092
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|65.515.435
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|6.184.341
|% 10,00
|
|SNKRN
|34,76
|5.043.641
|% 10,00
|
|TARKM
|639,00
|52.053.069
|% -10,00
|
|TEKTU
|3,98
|112.794.025
|% -9,55
|
|AVGYO
|7,07
|38.110.733
|% -9,13
|
|BYDNR
|35,44
|73.174.481
|% -9,13
|
|ESCAR
|182,80
|129.185.506
|% -9,01
|
|THYAO
|222,90
|5.142.546.408
|% 0,32
|
|KOZAL
|27,86
|4.974.730.066
|% 1,90
|
|BRSAN
|921,10
|4.061.264.783
|% -7,28
|
|TUPRS
|141,30
|3.961.770.569
|% -3,55
|
|KOZAA
|71,35
|3.223.659.352
|% 4,77
|
|EKGYO
|7,50
|1.765.747.619
|% -1,83
|
|ZOREN
|6,23
|1.371.643.140
|% -0,16
|
|KOZAL
|27,86
|4.974.730.066
|% 1,90
|
|QUAGR
|6,37
|1.011.825.760
|% -5,21
|
|ODAS
|12,89
|1.781.089.933
|% -3,81
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8753
|27,8822
|% 0,43
|
|Euro
|29,4092
|29,4304
|% 0,77
|
|Sterlin
|33,8276
|33,9972
|% 0,65
|
|Frank
|30,7913
|30,9768
|% 0,47
|
|Riyal
|7,4144
|7,4516
|% 0,48
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-14,79
|
|Altın Gr.
|1.719
|1.719
|-6,48
|
|Cumhuriyet
|11.834
|12.013
|-62,00
|
|Tam
|11.583
|11.666
|239,00
|
|Yarım
|5.809
|5.855
|120,00
|
|Çeyrek
|2.896
|2.928
|60,00
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,28
|20,30
|-0,00
|
|B. Petrol
|90,91
|90,91
|0,02
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:26TUREX
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 31.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 100, 173 adet işlem
-
16:25ESCAR
Yüzde -9.31 oranında düşüşle 182.20 lira fiyatla işlem gören hissede 688, 666 adet işlem
-
16:24BRYAT
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 2, 510.00 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 594 adet işlem
-
16:23XU100
Endeks 7, 988 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 55 altında . İşlem hacmi 86, 315.00 milyon TL de
-
16:23TATEN
Yüzde -6.27 oranında düşüşle 45.74 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 301, 652 adet işlem