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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.10.2023 17:08
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   Şirketimiz tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak- 30 Eylül 2023 tarihleri itibarıyla, toplam 46.452.778.367 TL (KDV Hariç), satışa esas brüt 669.682, m2 büyüklüğe ulaşan, 5.007 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleştirilmiştir. Bu satışların toplamda 566.014.466,34 TL(KDV hariç) değerindeki 63 adedi yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir.
Bugün itibarı ile açıklamış olduğumuz 2023 yılı üçüncü çeyrek sonu verilerine göre, hedeflerimizi büyük oranda yakaladığımız görülmektedir.
Şirketimiz bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir.
Satış dağılım tablolarında belirtilen satış rakamları gerek satış/pazarlama müdürlüğümüz ve gerekse satış ofisleri aracılığıyla satışı kesinleşen bağımsız bölümlerden oluşmaktadır. 
Alıcıların sözleşmeden cayma ve dönme ile satıcının sözleşmeyi feshetmesi nedenlerinden kaynaklanan azalmalarda söz konusu olabilir. 
              





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207207


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BRYAT 2.673,90 744.672.039 % 10,00  
GSRAY 8,47 875.352.499 % 10,00  
IHYAY 2,31 65.716.568 % 10,00  
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Altın Gr. 1.726 1.726 9,32  
Cumhuriyet 11.933 12.112 83,00  
Tam 11.652 11.755 47,00  
Yarım 5.844 5.900 23,00  
Çeyrek 2.913 2.950 12,00  
Gümüş.Ons 22,81 22,85 0,22  
Gümüş Gr. 20,49 20,52 0,29  
B. Petrol 89,48 89,48 -0,17  
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