***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.11.2023 14:13
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Beykoz Riva Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Düşler Vadisi) kapsamındaki, 0 Ada 3202 Parselde bulunan C Tepesi 119 Blok 195 Bağımsız Bölüm ve D Tepesi (BL 12/01, BL 12/02, BL 12S/01 ve BL 12S/02) Villa Blokları ile Bu Bloklara Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 22.11.2023 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219831
BIST
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15:447.958
En Düşük
|Değişim
|: 0,76%
|| 59,86
|Açılış
|: 7.902
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|Önceki Kapanış
|: 7.899
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7.851
En Yüksek
7.961
15:4428,8826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
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|Açılış
|: 28,8400
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|Önceki Kapanış
|: 28,8500
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28,9208
En Düşük
28,7603
15:4431,5589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
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|Açılış
|: 31,4500
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|: 0,41%
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|Açılış
|: 1.853,44
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|Önceki Kapanış
|: 1.845,61
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1.854,63
En Düşük
1.842,73
BIST En Aktif Hisseler15:42
|ECZYT
|324,50
|559.428.066
|% 10,00
|
|TRILC
|13,43
|180.094.020
|% 9,99
|
|ANGEN
|15,41
|104.592.464
|% 9,99
|
|ATATP
|106,30
|410.099.072
|% 9,98
|
|RTALB
|13,90
|80.187.639
|% 9,97
|
|DAPGM
|56,00
|260.956.782
|% -9,97
|
|MAGEN
|56,75
|179.676.455
|% -6,20
|
|NATEN
|389,25
|1.078.893.454
|% -5,86
|
|BALAT
|28,50
|2.217.014
|% -5,63
|
|KENT
|713,50
|2.287.843
|% -5,50
|
|THYAO
|262,75
|5.641.874.341
|% 0,77
|
|ASELS
|47,58
|2.432.113.859
|% 2,28
|
|TUPRS
|150,80
|2.427.944.226
|% 0,60
|
|AKBNK
|31,94
|2.147.760.347
|% 1,53
|
|ISCTR
|21,28
|2.127.096.077
|% 0,66
|
|EKGYO
|7,39
|891.476.607
|% 1,79
|
|IHLAS
|1,30
|147.552.880
|% -2,26
|
|YKBNK
|17,76
|1.986.063.264
|% 0,97
|
|ISCTR
|21,28
|2.127.096.077
|% 0,66
|
|AKBNK
|31,94
|2.147.760.347
|% 1,53
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8777
|28,8823
|% 0,20
|
|Euro
|31,5516
|31,5637
|% 0,20
|
|Sterlin
|36,2074
|36,3890
|% 0,61
|
|Frank
|32,5862
|32,7825
|% 0,44
|
|Riyal
|7,6775
|7,7160
|% 0,30
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,66
|23,69
|% 0,66
|
|Platin
|912,13
|915,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.050,87
|1.052,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,62
|81,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.995,12
|1.995,58
|% 0,66
|