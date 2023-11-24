***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.11.2023 14:30
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Çekmeköy Millet Bahçesi İnşaatı ile Alt Yapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin geçici kabulü yapılmış olup Geçici Kabul Tutanağı 23.11.2023 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219835
BIST
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15:447.958
En Düşük
|Değişim
|: 0,76%
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|Açılış
|: 7.902
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|Önceki Kapanış
|: 7.899
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7.851
En Yüksek
7.961
15:4428,8826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
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|Açılış
|: 28,8400
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|Önceki Kapanış
|: 28,8500
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28,9208
En Düşük
28,7603
15:4431,5589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0581
|Açılış
|: 31,4500
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|Önceki Kapanış
|: 31,4000
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31,8246
En Düşük
31,3788
15:441.853,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
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|Açılış
|: 1.853,44
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|Önceki Kapanış
|: 1.845,61
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1.854,63
En Düşük
1.842,73
BIST En Aktif Hisseler15:44
|ECZYT
|324,50
|560.043.642
|% 10,00
|
|ANGEN
|15,41
|104.799.837
|% 9,99
|
|TRILC
|13,43
|180.094.020
|% 9,99
|
|ATATP
|106,30
|410.099.072
|% 9,98
|
|SMART
|33,96
|717.152.454
|% 9,97
|
|DAPGM
|56,00
|260.956.782
|% -9,97
|
|NATEN
|387,00
|1.086.894.959
|% -6,41
|
|MAGEN
|56,80
|180.390.476
|% -6,12
|
|BALAT
|28,50
|2.217.014
|% -5,63
|
|ESEN
|104,30
|361.155.334
|% -5,61
|
|THYAO
|262,50
|5.764.221.339
|% 0,67
|
|TUPRS
|150,90
|2.497.099.733
|% 0,67
|
|ASELS
|47,58
|2.476.416.686
|% 2,28
|
|ISCTR
|21,30
|2.217.977.434
|% 0,76
|
|AKBNK
|31,98
|2.198.546.716
|% 1,65
|
|EKGYO
|7,38
|913.661.082
|% 1,65
|
|YKBNK
|17,75
|2.039.667.004
|% 0,91
|
|IHLAS
|1,30
|147.747.896
|% -2,26
|
|ISCTR
|21,30
|2.217.977.434
|% 0,76
|
|AKBNK
|31,98
|2.198.546.716
|% 1,65
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8778
|28,8826
|% 0,20
|
|Euro
|31,5436
|31,5589
|% 0,18
|
|Sterlin
|36,2103
|36,3919
|% 0,62
|
|Frank
|32,5917
|32,7880
|% 0,46
|
|Riyal
|7,6774
|7,7159
|% 0,30
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,66
|23,68
|% 0,66
|
|Platin
|912,52
|914,41
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.050,47
|1.052,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,65
|81,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.995,00
|1.995,25
|% 0,66
|