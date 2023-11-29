***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2023 08:53
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı uyarınca Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketi Seçimi" başlıklı 35. Maddesi uyarınca, Şirketimiz taşınmazlarının sayısının fazlalığı ve iş yoğunluğu nedeni ile portföyümüzde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için "Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.", "Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.", "Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.", "Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." ve "Acar Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.", 2023 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için "Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." ve "Acar Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." den değerleme hizmeti alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220741
BIST
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12:588.063
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|Önceki Kapanış
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1.907,94
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler12:58
|TGSAS
|39,82
|20.798.469
|% 10,00
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|AVHOL
|45,54
|88.185.101
|% 10,00
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|CRFSA
|116,70
|253.585.317
|% 9,99
|
|SAMAT
|43,14
|91.335.860
|% 9,99
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|SAFKR
|33,50
|81.957.080
|% 9,98
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|HURGZ
|5,76
|236.228.495
|% -10,00
|
|LIDER
|195,30
|88.541.460
|% -10,00
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|SMART
|36,96
|57.126.141
|% -9,99
|
|DAPGM
|40,84
|649.142.323
|% -9,96
|
|ORCAY
|10,88
|151.743.635
|% -9,93
|
|THYAO
|257,25
|4.195.562.135
|% -1,44
|
|SASA
|50,10
|2.424.794.227
|% 2,04
|
|TUPRS
|156,50
|2.132.668.226
|% 0,32
|
|EREGL
|41,28
|1.415.051.442
|% 0,54
|
|AKBNK
|33,94
|1.400.696.133
|% 0,41
|
|ZOREN
|5,25
|368.984.576
|% -0,94
|
|YKBNK
|19,40
|1.338.631.794
|% 0,94
|
|EKGYO
|7,51
|510.216.743
|% 0,13
|
|ISCTR
|22,18
|1.223.867.843
|% 0,09
|
|HEKTS
|22,64
|1.127.561.341
|% 2,91
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8663
|28,9278
|% 0,08
|
|Euro
|31,7231
|31,7329
|% -0,15
|
|Sterlin
|36,5591
|36,7424
|% -0,06
|
|Frank
|32,8570
|33,0549
|% 0,23
|
|Riyal
|7,6851
|7,7236
|% 0,03
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,92
|24,94
|% 0,66
|
|Platin
|937,68
|939,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.049,87
|1.052,85
|% 0,66
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|Brent Pet.
|82,31
|82,31
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.037,91
|2.038,10
|% 0,66
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