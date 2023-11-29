***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu kararı uyarınca Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketi Seçimi" başlıklı 35. Maddesi uyarınca, Şirketimiz taşınmazlarının sayısının fazlalığı ve iş yoğunluğu nedeni ile portföyümüzde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için "Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.", "Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.", "Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.", "Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." ve "Acar Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.", 2023 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için "Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." ve "Acar Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." den değerleme hizmeti alınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220741BIST