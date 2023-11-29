***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Şirketimiz arasında imzalanan "Deprem Bölgesinde Yapılacak Kalıcı Konutlara İlişkin Protokol" çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen Adıyaman İndere 3. Etap Genel Altyapı, Arıtma Tesisi, Su Depoları ve Yol İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici SOYSAL Müh. İnş. A.Ş. ile 24.11.2023 tarihinde imzalanmıştır.Sözleşme Bedeli: 2.580.000.000 TL + KDV'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220742BIST