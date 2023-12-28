***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2023 09:36
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden Zonguldak Ontemmuz Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı İşi'nin kesin kabulü yapılmış olup Kesin Kabul Tutanağı 26.12.2023 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229945
BIST
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11:307.393
En Düşük
|Değişim
|: 1,83%
|| 132,90
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.410
11:3029,4505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0701
|Açılış
|: 29,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4517
En Düşük
29,3340
11:3032,8385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1688
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8409
En Düşük
32,6026
11:301.967,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,86
|Açılış
|: 1.967,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.959,47
BIST En Aktif Hisseler11:30
|CMBTN
|2.106,00
|110.945.148
|% 9,97
|
|MIATK
|34,84
|295.941.987
|% 9,97
|
|DIRIT
|10,40
|248.924
|% 9,94
|
|BRSAN
|580,50
|261.243.752
|% 9,94
|
|ETYAT
|8,52
|1.566.141
|% 9,94
|
|SKBNK
|4,14
|12.704.671
|% -10,00
|
|INVES
|232,50
|60.024.645
|% -9,97
|
|GUBRF
|139,90
|179.706.167
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|41.232.122
|% -9,97
|
|SNPAM
|111,00
|1.453.434
|% -5,13
|
|THYAO
|227,40
|1.964.179.397
|% 2,34
|
|AKBNK
|36,26
|926.174.108
|% 1,06
|
|YKBNK
|19,34
|830.917.533
|% 0,94
|
|ISCTR
|22,84
|807.969.410
|% 2,24
|
|TUPRS
|148,20
|618.064.537
|% 1,37
|
|YKBNK
|19,34
|830.917.533
|% 0,94
|
|ISCTR
|22,84
|807.969.410
|% 2,24
|
|EKGYO
|6,84
|222.003.516
|% 1,18
|
|AKBNK
|36,26
|926.174.108
|% 1,06
|
|ODAS
|8,15
|149.884.956
|% 4,22
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4427
|29,4505
|% 0,24
|
|Euro
|32,8103
|32,8385
|% 0,52
|
|Sterlin
|37,6071
|37,7957
|% 0,29
|
|Frank
|34,9467
|35,1573
|% 0,62
|
|Riyal
|7,8243
|7,8636
|% 0,15
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,32
|24,35
|% 0,66
|
|Platin
|1.000,62
|1.004,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.152,08
|1.159,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,72
|79,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.080,01
|2.080,29
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:30
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11:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GUBRF, ISGYO, INVES, SKBNK