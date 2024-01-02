***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden Ankara Çankaya Saraçoğlu Konut Ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi (Saraçoğlu Mahallesi) kapsamında, (Eski 80145/2, Yeni 80144/3) 39 No'lu E Blok, (Eski 80144/1, Yeni 80144/7) Otel A Blok ve (Eski 80144/1, Yeni 80144/7) Otel B Blokunun (Projedeki Son Kısım) kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 29.12.2023 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231451BIST