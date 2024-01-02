***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2024 17:18
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden Ankara Çankaya Saraçoğlu Konut Ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi (Saraçoğlu Mahallesi) kapsamında, (Eski 80145/2, Yeni 80144/3) 39 No'lu E Blok, (Eski 80144/1, Yeni 80144/7) Otel A Blok ve (Eski 80144/1, Yeni 80144/7) Otel B Blokunun (Projedeki Son Kısım) kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 29.12.2023 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231451
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