***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2024 16:22
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Şirketimiz arasında imzalanan protokol çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen Hatay Antakya 2. Etap Kazı ve Zemin İyileştirme İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici CEVAHİR Yapı San. Tur. ve Tic. A.Ş. ile 11.01.2024 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 648.000.000 TL + KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238494
BIST
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17:067.902
En Düşük
|Değişim
|: 0,35%
|| 27,52
|Açılış
|: 7.905
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.860
En Yüksek
7.950
17:0629,9985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0385
|Açılış
|: 29,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0115
En Düşük
29,7955
17:0632,9776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0895
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,1078
En Düşük
32,7401
17:061.956,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 7,95
|Açılış
|: 1.956,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
|
1.970,93
En Düşük
1.939,48
BIST En Aktif Hisseler17:04
|KRGYO
|39,60
|33.376.270
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.870,00
|229.514.897
|% 10,00
|
|AYCES
|770,00
|171.769.699
|% 10,00
|
|IDEAS
|144,80
|67.135.721
|% 9,95
|
|CATES
|50,70
|621.012.545
|% 9,93
|
|AVGYO
|9,18
|136.503.983
|% -10,00
|
|SAMAT
|45,10
|13.011.182
|% -9,98
|
|POLTK
|16.800,00
|171.250.375
|% -9,82
|
|ORMA
|140,60
|1.521.221
|% -6,52
|
|PAMEL
|129,00
|96.820.782
|% -5,84
|
|THYAO
|246,60
|5.931.527.512
|% -1,32
|
|EREGL
|43,92
|5.106.605.848
|% -2,49
|
|ISCTR
|25,68
|5.091.601.750
|% -0,08
|
|AKBNK
|41,34
|4.188.573.382
|% 1,47
|
|KCHOL
|153,00
|3.829.544.526
|% 4,01
|
|ISCTR
|25,68
|5.091.601.750
|% -0,08
|
|YKBNK
|23,38
|3.212.383.339
|% -0,76
|
|EREGL
|43,92
|5.106.605.848
|% -2,49
|
|EKGYO
|8,13
|932.771.100
|% -1,45
|
|SKBNK
|4,55
|510.469.784
|% 3,64
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9943
|29,9988
|% 0,13
|
|Euro
|32,9605
|32,9821
|% 0,29
|
|Sterlin
|38,0004
|38,1910
|% -0,07
|
|Frank
|34,9498
|35,1604
|% -0,27
|
|Riyal
|7,9756
|8,0156
|% 0,15
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,81
|22,84
|% 0,66
|
|Platin
|923,32
|923,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|996,67
|1.002,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,15
|78,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,88
|2.027,28
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:04
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-
17:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 29 artarak (% 0.30 ) 8, 591
-
17:19XU100
Endeks 7, 901 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 75, 701.00 milyon TL de
-
17:19ALFAS
Yüzde 5.85 oranında artışla 89.55 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 939, 662 adet işlem
-
17:18MEGMT
Yüzde 4.40 oranında artışla 28.92 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 848, 314 adet işlem
-
17:17ANELE
Yüzde 4.30 oranında artışla 11.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 032, 436 adet işlem