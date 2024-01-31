***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak- 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla, toplam 53.182.164.280 TL (KDV Hariç), satışa esas brüt 785.174 m2 büyüklüğe ulaşan, 5.717 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleştirilmiştir. Bu satışların toplamda 867.347.497 TL (KDV hariç) değerindeki 84 adedi yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir.Satışa çıkılmayan ve arsa olarak satışı gerçekleştirilen projelerimiz dikkate alındığında yıl sonu satış hedeflerimizi büyük oranda yakaladığımız görülmektedir.Şirketimiz bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir.Satış dağılım tablolarında belirtilen satış rakamları gerek satış/pazarlama müdürlüğümüz ve gerekse satış ofisleri aracılığıyla satışı kesinleşen bağımsız bölümlerden oluşmaktadır.Alıcıların sözleşmeden cayma ve dönme ile satıcının sözleşmeyi feshetmesi nedenlerinden kaynaklanan azalmalarda söz konusu olabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244438BIST